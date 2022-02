Oslo før: Lillebjørns Oslo

«Mine mange tanter og onkler bodde på Grünerløkka og Sagene, en del av Oslo som fremdeles kjennes som mine gater», sa Lillebjørn da han i 2017 mottok Oslo kommunes utmerkelse St. Hallvard-medaljen.

Lillebjørn Nilsen fikk St. Hallvard-medaljen i 2017

Mange av Lillebjørn Nilsens sanger er fra Oslo. Selv om bybildet er endret en del siden han skrev dem på slutten av 1900-tallet, skildrer en del tekster viktige sider i Oslos byutvikling. Som i «God natt Oslo», «Tanta til Beate», «Alexander Kiellands plass» og «Far har fortalt».

Grønlandsleiret

Tidlig ble Grønland en fattig forstad med små, selvbygde trehus mellom sølete veier utenfor Christiania. Navnet «Aggers Præstegjeld af Grønlands Fattigdistrikt» sier det meste.

På slutten av 1800-tallet skulle det bygges bygårder i Gamlebyen. Da var man bevisst at bispekontor, jernbane og middelalderhistorien hadde gitt Gamlebyen en verdighet ingen andre av Christianias forsteder hadde. Det var viktig å hindre at Grønlands lave levestandard og høye kriminalitet skulle bre seg dit.

Den mektige «Østkantkatedralen», Fernanda Nissens skole og Grønlands kombinerte politi- og brannstasjon skulle kanskje sette en sluttstrek for Grønlands gamle slum (foto 1895).

Følgelig ble det bygget opp en «demning» med offentlige bygg. Kirke, skole og brann- og politistasjon skulle markere hvor Grønland sluttet. Når vi går av T-banen på Grønland og forbi Botsfengselet, ser vi hvordan de tre teglsteinsbyggene fortsatt markerer «her slutter Grønland».

Grønlandsleiret er med i teksten der Lillebjørn tar oss med på en sen kveldsrunde i sangen «God natt Oslo»:

«Så feier feiebilen Grønlandsleiret opp og ned

fra Enerhaugen ned mot Grønlands torv.

Og Lompa stenger døra og siste gjesten går

forbi en mann som sitter utenfor.»

«Lompa» er en folkelig forkortelse for Olympen restaurant. I mange tiår etter at den kom i 1899, har den vært en av Grønlands «bruneste» kafeer. I dag er den et elegant in-sted for kjennere av mat og drikke. Grønland utvikler seg til et innholdsrikt, variert og stadig vakrere område.

1905 ble statuen av Harald Hårdråde avduket midt på Schweigaards gates sentrale plass

Harald Hårdrådes plass

Selv om tanta til Beate bor nær Grønland, sitter hun definitivt ikke utenfor Lompa når siste gjesten har gått.

«Tanta til Beate, hu bor i ei gate i Gamleby'n.

Og med hatt og fjær er hun et vakkert syn!

På vei ned Schweigaards gate for å gå og mate duene

mellom røyk og gass på Harald Hårdrådes plass.»

For at den adskillig mer prestisjefylte bydelen Gamlebyen skulle bli noe annet enn Grønland, ble Schweigaards gate anlagt som en stolt hovedgate da denne delen av byen skulle utbygges på slutten av 1800-tallet.

Allerede fem år tidligere hadde utbyggere kjøpt Klosterenga for å « ... gjøre sig disse Eiendommene saa frugtbringende som mulig ved Bortleie og salg av Parceller». Flere av bygårdene ble bygget med opptil seks rom og kjøkken. De hadde både inntrukket balkong, pikeværelse og egen kjøkkeninngang.

To store, vakre villaer ved Klosterenga. (foto 1890).

Også den gang gjorde utbyggere mye for å få et utbyggingsområde til å fremstå ekstra attraktivt. Blant annet oppførte man en vakker, stor villa med adresse Galgeberg 2 og en enda større i Åkebergveien 23. Store deler av Klosterenga ble lagt ut til park med romantiske og blomsterrike hageanlegg rundt de to villaene.

Da biltrafikken trengte seg frem utover på 1900-tallet, ble hovedgatens verdighet redusert til en trafikkslitt gjennomkjøringsgate. «Tanta til Beate» oppsummerer bak sin tyllgardin: «Det er synd at denna by'n, den æ'kke hva den engang var!»

Åmotbroen holdt, selv da et romslig antall mennesker gikk en «Kjenn din by»-vandring over den i 1990.

Åmotbroen

En tekst som starter med «Far har fortalt om byen slik den var før bilene fylte våre gater» legger opp til mer enn bare ufarlig nostalgi. Første vers i sangen «Far har fortalt» fortsetter med en klar resignasjon over følgene av etterkrigstidens viktigste byutvikler, bilen:

«Med en sandhaug for de små

der garasjen ligger nå.

Jeg må gå på en asfalt som er kjedelig og grå

mens mennesket søker sin fremtid.»

Teksten sporer oss også til å lete opp minner som fortsatt eksisterer, som når vi kommer til Åmotbrua i siste vers:

«Men jeg vet en bro som er gammel, brun og stygg.

På den står et skilt der du leser:

«Hundrede man. kan jeg bære paa min Rygg,

Men svigter om de alle marscherer.»

I dag er broen hverken brun eller stygg, og varselskiltet siteres ikke ordrett. Men såpass dikterisk frihet må en lyrisk fremføring ha lov til å ta i seg.

Denne hengebroen var Norges andre kjedebro av støpte jernkjeder, satt opp som en militærbro i Åmot i Modum midt på 1850-tallet. Grunnen til at dette varselet kom opp, er at den lett kunne begynne å gynge farlig mye hvis en taktfast tropp marsjerte over.

I 1950 skulle den rives. Norsk Teknisk Museum ba om å få overta den historisk viktige broen og gjenreise den rett ved sitt planlagte nybygg på den gamle Sanner gårds grunn. Mens broen ble satt opp igjen, flyttet planene om Teknisk Museum til et annet sted i Oslo. Tilbake ligger nå den vakre Åmotbrua med sin gamle advarsel.

I dag er Alexander Kiellands plass ikke lenger et sted som « ... ligger bortgjemt midt i Oslo». Se selv neste gang du kjører forbi.

Alexander Kielland plass

Lillebjørn Nilsen vokste opp på Ila, rett ved Alexander Kiellands plass. Og bekrefter i sangen at vi visst alltid har med oss en koffert med barndomsminner:

«Men en trekkfugl vender tilbake!

Om ikke annet så på trass ...

Jeg fant veien hjem for å se igjen

Alexander Kiellands plass.»

Da sangen ble skrevet på 1980-tallet, var det nok riktig at den nedslitte plassen var lett å overse, der den lå anonymt inneklemt mellom Uelands gate og en rest av Maridalsveien. At den var en egen plass, var det ikke lett å få med seg fordi «den ligger bortgjemt midt i Oslo, du har sikkert kjørt forbi».

I dag er imidlertid den grønne oasen Alexander Kiellands plass et godt symbol på Oslos byutvikling: Først ble den opparbeidet som flott østkantpark med lekeplass i 1918. Etter krigen var den trafikkslitt til noe anonymt, grått og sjuskete. I 2001 ble den restaurert med grøntanlegg, uteservering, fontene og rennende vann som skal illudere den rørlagte Ilabekken. Så nå er det ikke lenger sikkert vi bare drar fordi Alexander Kiellands plass.