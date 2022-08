110 forsikringsskader meldt inn som følge av uværet

Tirsdag kveld hadde forsikringsselskapene Gjensidige og If mottatt til sammen 110 bygningsskader som følge av styrtregn og lynnedslag på Østlandet. If oppfordrer folk til å fjerne blader, rusk og rask fra ristene i veien der de bor.

På Østlandet våknet folk til et voldsom regnskyll tirsdag morgen, etter en allerede våt mandag med voldsomt lyn og torden. Styrtregn og lyn skapte store utfordringer i Oslo og på Østlandet tirsdag.

Begge selskapene venter imidlertid langt flere skadetilfeller etter hvert som uværet beveger seg nordover.

Samtidig sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If at skadeomfanget ikke er eksepsjonelt stort.

– På ett uværsdøgn i august i 2016 ble det meldt inn 900 skader i Oslo-regionen. Så det er et stykke igjen til det nivået. Men for all del, det kan fortsatt skje mye. Uværet er ikke over, sier Clementz.

Kommunikasjonsdirektør i Gjensidige, Øystein Thoresen, sier selskapet fått meldt inn et 50-talls skader som følge av flom og styrtregn. Om lag halv halvparten av tilfellene er i Oslo. Han anslår at kostnadene pr. tilfelle til å ligge mellom 50.000 og 100.000 kroner.

Gir råd til folk

Clementz sier If tirsdag kveld har registrert 60 skadetilfeller, som for det meste dreier seg om vanninntrenging i boliger. De aller fleste i Stor-Oslo. Rundt ti bedrifter og butikker har meldt vannskader. Han sier selskapet foreløpig ikke har noe anslag på hva skadene er i kroner og øre.

Både Gjensidige og If sier det er viktig at folk nå gjør det de kan for å redusere skadeomfanget.

En mann på scooter kjører gjennom vannmassene på Grünerløkka i Oslo tirsdag.

– Jeg oppfordrer alle til å hjelpe kommunen der de bor med å rydde unna blader og rusk fra sluk. Hvis vannet får renne unna, kan store skader unngås. Tette rister kan gjøre stor skade. Hvis du ikke selv greier å gjøre det, så bør du varsle kommunen om vannansamlinger.

Gjensidige råder også folk til å unngå å kjøre på oversvømte veier. Mye vann ødelegger ikke bare hus og eiendommer.

– Vi merker også en økning av bilskader i perioder med mye nedbør og flom. Bilen tåler mye mindre vann enn de fleste er klar over. Resultatet av å kjøre gjennom dypt vann er i verste fall havari, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige i en pressemelding.

Har du kjørt ut i veipartier med høy vannstand, kan du risikere å få mindre i erstatning ved en skade.

– Hvert tilfelle blir nøye vurdert, men har du kjørt ut i et område med åpenbart for mye vann, kan du risikere avkortning på forsikringen. Det samme gjelder hvis du som følge av vannet kjører ut av veien, sier Eklo.

Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef i If, oppfordrer folk til å ta ansvar og sørge for at slukene i veibanen ikke går tett.

Flere biler vannfast

Vegtrafikksentralen melder tirsdag kveld om mye vann i veibanen flere steder på Østlandet.

På et tidspunkt var E6 stengt ved Nøstvettunnelen i Viken, i retning Oslo, men ble åpnet igjen ved 18-tiden tirsdag

Tirsdag kveld sto flere biler fast på grunn av mye vann i jernbaneundergangen i Ski sentrum.

Entreprenører fra Statens vegvesen er på stedet for å forsøke å åpne slukene.

«Undergangen ved krysset Åsveien/Jernbaneveien/Kråkstadveien i Ski er også oversvømt og skaper trafikale problemer,» skriver 110-sentralen i Øst på Twitter.

Trafikkoperatør i Statens vegvesen, Mari Aarrestad, sier til Dagbladet at flere tunneler har vært stengt i korte perioder i dag grunnet vannansamlinger.

Nedbørsrekord i Hakadal

Det voldsomme regn- og tordenværet på Østlandet denne uken har skapt flere ulike utfordringer. Mandag kveld ar brannvesenet travelt opptatt med å slukke branner etter lynnedslag.

På Østlandet våknet folk til et voldsom regnskyll tirsdag morgen, etter en allerede våt mandag med voldsomt lyn og torden. Regnværet fortsatte gjennom stort sett hele dagen.

I Hakadal i Viken ble det målt ny nedbørsrekord, ifølge Meteorologisk institutt. På værstasjonen ble det registrert 70,6 millimeter regn i løpet av det siste døgnet. Det tilsvarer sju tilitersbøtter med vann pr. kvadratmeter, skriver Meteorologene på Twitter.

– Det har vært nedbørsmengder på over 20 millimeter i timen i morges, men vi har ennå ikke totaloversikten over hvor mye det har regnet, sier vakthavende meteorolog Julie Solsvik Vågane ved Meteorologisk institutt til NTB.

Hun forteller at det ble registrert over 800 lyn på en halvtime mellom Oslo og Gjøvik i 9-tiden tirsdag morgen.

– Søk ly for tordenværet

Og fortsatt er uværet ikke over. Det er sendt ut farevarsel for styrtregn Østafjells, Rogaland og Hordaland frem til midnatt tirsdag. Samme farevarsel er sendt ut for Trøndelag og Nordland frem til onsdag morgen.

I deler av Troms og Finnmark er det sendt ut farevarsel om mye regn onsdag kveld.

Meteorologisk institutt oppfordrer folk til å søke ly for tordenværet. Det betyr blant annet å unngå åpne sletter og store trær, koble fra elektriske apparater og unnlate å bade ute.

I tillegg har NVE oppfordret folk på Vestlandet til å sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder som kjellere, biler og campingvogner som ligger langs elver, bekker og innsjøer som kan bli rammet av flom.

SMS-varsling

Forsikringsselskapene er også aktive med å hjelpe kundene sine med å forebygge skader.

Siste døgn sendte Gjensidige ut 31.000 SMS-varsler til kunder om å rydde unna i kjellere som risikerer vanninntrenging.

– Vår beste venn er Meteorologisk institutt, som sier fra i god tid, slik at man kan forberede seg. Slik greier vi å redusere skadeomfanget.