Oslo Sykkel Hennes ulykke får ingen konsekvenser. Et nytt system skal gi ny innsikt rundt sikkerhet på sykkel. Ifølge offisielle tall skjer det rundt 90 sykkelulykker i Oslo i året. Stort sett er det kun ulykker der biler er involvert, som registreres.

7 minutter siden

– Jeg føler meg veldig heldig. Det er helt utrolig at jeg ikke ble mer skadet.

Det er snart en måned siden Mille Brun Marthinsen ble bandasjert over store deler av kroppen etter et ublidt møte med asfalten i bunnen av Ekebergbakken. I rundt 30 km/t havnet sykkelen feil i trikkeskinnene, og både Marthinsen og sykkelen gikk i bakken. Bare flaks gjorde at hun slapp unna uhellet med kun større skrubbsår, mener hun.