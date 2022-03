Danskebåten og Kielfergen kan bli samlet på ett sted. Vippetangen seiler opp som favoritt.

Oslo Havn insisterer ikke lenger på at Oslo skal ha to terminaler for utenlandsfergene. Men en samling på Vippetangen vil kreve nybygg og nye utfyllinger.

I dag har danskebåten terminal på Vippetangen. Nå vil Oslo Havn også legge Kielfergen hit. Plan- og bygningsetaten har en annen favoritt – men kan også godta denne løsningen.

1. mars 2022 10:03 Sist oppdatert nå nettopp

Det har vært en hodepine lenge:

Oslo er forvandlet fra tung havn til sjønær fjordby med yrende folkeliv. Containerne er for lengst ute av sentrum.