Vær beredt: I dag blir det store værsvingninger

I dag kan du oppleve tre kraftige værfenomener samtidig.

Fra Akersgata i Oslo kunne man onsdag ettermiddag se en rekke lynnedslag over Oslo.

13. juli 2022 10:03 Sist oppdatert 6 minutter siden

Hvis du har fulgt med på værmeldingen for i dag over tid, har du kanskje lagt merke til at den har endret seg mye de siste dagene. Det ene øyeblikket er det meldt strålende sol, i det neste er det meldt mye regn, lyn og torden. For ikke å snakke om vind.

I morgentimene i dag var det meldt 10 meter pr. sekund nå i formiddag. Nå meldes det om 22 meter pr. sekund mellom 14 og 15.

Så hva kan vi egentlig vente oss i dag? Må vi feste alle løse gjenstander? Kan vi pakke badetøy? Eller må badedrakten byttes ut med regntøy?

I dag kan byen bli delt i to av de kraftige bygene som ventes. En del kan få kraftig vind, regn og tordenbyger, en annen merker det kanskje knapt.

Over 600 lyn på 30 minutter

Klokken 13.30 var det registrert 660 lyn den siste halvtimen av Meteorologisk institutt i og rundt Oslo-området. Her kan du følge lynobservasjonene.

Regnjakke med solbriller i lommen

I løpet av dagen kan du i Oslo oppleve både sterk vind, kraftig regn og lyn og torden samtidig. Det kan også hende at du ikke merker noe særlig til noen av delene.

– Vi har tidligere sett at kraftige byger har delt byen i to, det kan også skje i dag. Det er ofte veldig lokalt, sier Martin Granerød, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Det er derfor ikke godt å si hva du egentlig bør ha på deg. Han kan ikke svare på hvor i byen det kraftige været slår til.

– Allværsjakke er et godt plagg i dag, sier meteorologen og ler.

– Regnjakke med solbriller i lommen, er nok det lureste. I dag er ingen god dag for paraply, den fungerer dårlig både i vind og lyn, legger han til.

Bygene er ventet mellom klokken 12 og 14 en gang.

Les også Nå ruller tordenen over Oslo. Men hvorfor smeller det egentlig? Her er alt du trenger vite om lynet.

Flyvende gjenstander og oversvømmelse

Først vil vinden komme, og den blir så sterk at den kan ta tak i store løse gjenstander.

– Dette er dagen for å feste både parasoller og trampoliner, oppfordrer meteorologen.

Det er sendt ut farevarsel om kraftige vindkast fra vest mot øst over Østlandet.

Deretter vil det komme mye regn. Mellom 10 og 15 millimeter på en time. Det som på godt norsk kalles styrtregn.

– Det er nok til at det kan bli overvann flere steder.

Innimellom regndråpene kan du muligens se på skarpe glimt og høre dundring.

Det er sendt ut gult farevarsel om at det ventes tordenvær og mye lyn på Østlandet i dag. Tordenværet starter i sørvest og beveger seg nordøstover, ifølge varselet.

Meteorologen har likevel en gladmelding.

– Det vil bare vare én time eller to. Både før og etter vil det bli fint vær, ifølge Granerød.

Før: Opp mot 23 grader og sol. Etter: rundt 20 grader og sol.

– I dag blir det skikkelig typisk norsk sommervær – veldig variert. Det er derfor ikke noe problem å ha utendørsplaner i kveld. Bare regn med litt vind, sier han.

Både før og etter de kraftige bygene er det meldt rundt 20 grader og sol.

Frister det likevel med en dukkert før eller etter væromslaget meldes det om badetemperaturer på mellom 19 og 21 grader i hovedstaden.

Da kan det være lurt å ha med badetøy i sekken.

For de spesielt interesserte: Her kan du se hvordan tordenbygene beveger seg over fra vestlandet mot Oslo.