Idun (11) elsker Oslos beste opplevelse for barn: – Jeg syns vi alltid må dra hjem litt for tidlig

Museet fikk desidert flest stemmer i kategorien «Oslos beste opplevelse for barn».

Idun liker seg best i museets første etasje.

Nå nettopp

– Jeg blir så oppspilt og glad av å være her. Det er like morsomt hver gang. Også synes jeg alltid vi drar hjem litt for tidlig.

Idun Tungen (11) utforsker en utstilling om lyset og utfordrer synssansen til å se ting hun ikke trodde var mulig.

Hun var tre år første gang hun besøkte museet. Siden har hun kommet tilbake så ofte hun kan:

– Det er liksom så mange ting å gjøre her. Når man får prøve selv, så er det på en måte lettere å forstå ting, da.

Teknisk museum er med sine 100 prøv-selv installasjoner et eldorado for barn i alle aldre. Nå har Aftenpostens lesere kåret museet til Oslos beste opplevelse for barn.

De andre nominerte var Deichman Bjørvika, Oslo Klatresenter, Deichman Biblo Tøyen og Naturhistorisk museum. Men vinneren fikk desidert flest stemmer.

Fakta Aftenpostens kåring «Oslos beste» Aftenposten invitert i høst Oslos innbyggere til å stemme frem det beste byen har å by på.

I oktober kunne man foreslå kandidater til ti kategorier.

En jury valgte deretter ut finalister i hver kategori.

Deretter kunne alle som ønsket, stemme på sine favoritter.

Avstemningen ble avsluttet 9. januar.

Vinnerne i alle kategoriene offentliggjøres i dagene som kommer. Kategoriene i «Oslos beste» er: Opplevelse for barn Mest romantiske sted Bakeri Pizza Forening Butikk Markastue Vinbar Nabolagsrestaurant Scene Vis mer

Digger Selda Ekiz

Idun tar en selfie foran greenscreen.

Museumsdirektør Frode Meinich blir overveldet av glede da han får beskjeden.

– Du må huske å takke alle som har stemt når du skriver artikkelen, utbryter han.

Kåringen kommer godt med etter noen magre år for de fleste norske kulturinstitusjoner.

– Dette vil garantert bli lagt merke til. Nå skal vi jobbe enda hardere for vår visjon, som er å være det morsomste, mest kunnskapsgivende museet.

Idun Tungen (11) har kvinnelige vitenskapsformidlere som forbilder.

Forskning, formidling og vitenskapens historie og muligheter er fellesnevneren for alle utstillinger og installasjoner på Teknisk museum.

Idun er spesielt glad i å tilbringe tid i museets første etasje:

– Det er så mange knapper å trykke på, så mye å gjøre.

11-åringens store forbilde er Selda Ekiz som driver med «forskerting».

– Jeg har til og med sett litt av et voksenprogram som hun er skuespiller i, så jeg er veldig opptatt av henne. Når jeg blir voksen har jeg lyst til å holde på med forsøk og lære andre om det.

– Hva er det morsomste du har lært på museet, da?

– Det var en dame som tok en hanske inni en rar gass som gjorde den helt stiv. Til slutt ble hansken knust!

På Teknisk museum får barna utforske naturvitenskapelige og teknologiske prinsipper.

Ny utstilling

Meinich tror museet er blitt stemt frem fordi barn synes det er fascinerende å oppleve og se ting bli til noe i det virkelige liv:

– Å se en modelljernbane i 3D er en helt annen opplevelse enn å se en video av det på Youtube, påpeker han og legger til:

– Vi liker å ta ting ut av skjermen. Barna får 3D-printe figurer eller kan få en robot til å bevege seg. Det er fascinerende for de små.

Direktøren kan også røpe at de åpner en ny utstilling innenfor områdene data, tele og kommunikasjon denne våren. Museet har brukt fire år på å utvikle den, de siste to i tett samarbeid med arkitektkontoret Snøhetta.

Besøkende kan gå gjennom den i ulike løyper, avhengig av hva de er interesserte i. Etterhvert skal utstillingen selv lære av publikums atferd ved bruk av kunstig intelligens.

Ustillingen blir den største satsingen ved museet siden det åpnet på Kjelsås i 1986, både økonomisk og størrelsesmessig. En hel etasje i museet bygges om.

Idun gleder seg til å teste den nye ustillingen.

– Når har du tenkt deg tilbake på museet?

– Jeg gjetter. Det blir nok ganske snart. Kanskje med en venn eller noe sånn. Mamma og pappa er med dit, men da kan vi gå litt alene rundt.