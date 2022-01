Oslo kommune ber innbyggerne spare på vannet for å unngå vannmangel

Lite nedbør skaper trøbbel for Oslos vannforsyning. Kommunen anbefaler nå flere sparetiltak.

Oset vannbehandlingsanlegg ved Maridalsvannet.

28. jan. 2022 10:05 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Lite nedbør og rehabilitering av enkelte vannanlegg får skylden for at det nå er mindre vann enn vanlig i Oslos vannforsyninger. Det opplyser Oslo kommune i en pressemelding.

Derfor ber Vann- og avløpsetaten alle i Oslo om å være forsiktige med vannbruken. Hvis ikke kan hovedstaden stå overfor vannmangel, ifølge kommunen.

– Vannmagasinene våre, som er tilknyttet Maridalsvannet, er nå på et relativt lavt nivå. For å forebygge vannmangel frem i tid, ser vi oss nødt til å be Oslos befolkning om å være nøkterne med vannbruken, sier Anna Maria Aursund i pressemeldingen. Hun er direktør i Vann- og avløpsetaten i Oslo.

På oppfordring fra Aftenposten, anslår kommunikasjonssjef Simen Strand Jørgensen at vannbeholdningen i Oslo er rundt 70 prosent full sammenlignet med normalen.

– Det fører til at vi har et nivå som gjør at vi må oppfordre til tiltak, sier Jørgensen.

Etaten er nå i gang med å sikre mer vann til hovedstaden. Blant annet skal det overføres fra Bærum kommune og Nedre Romerike vannverk. Det skal være snakk om mengder på 200 og 100 liter i sekundet, ifølge kommunen.

Dersom nedbøren uteblir mye lenger, må kommunen vurdere ytterligere tiltak.

Kommunen vil du skal bruke den lille knappen på do

Aursund hevder i pressemeldingen at du ikke trenger å bekymre deg for å bli møtt av en tom kran med det aller første.

– Små tiltak i hverdagen kan til sammen bli mye spart vann, sier hun.

– Legger vi alle ned en liten innsats nå kan det ha stor betydning for vannbeholdningen utover våren, heter det videre.

Og Oslo kommune har flere tips til innsats innbyggerne kan hjelpe til med. På listen står:

Ta kortere dusjer og skru av vannet mens du tar på såpe eller sjampo.

Ikke la kranen renne mens du pusser tennene.

Bruke øko-program på oppvaskmaskinen.

Spar klesvasken til vaskemaskinen blir helt full.

Bruke den «lille knappen» på toalettet når du trekker ned.

Vann- og avløpsetaten sier til Aftenposten at det ikke er grunn til bekymring.

– Men skaper dere da ikke unødvendig frykt med å gå offentlig ut med å oppfordre til tiltak?

– Det er ikke til å stikke under stol at vannforsyningen er sårbar. Men vi håper jo at disse tiltakene ikke skaper frykt. Det er heller en oppfordring om at folk bør gjøre noen enkle grep, sier Jørgensen.

Viser sårbar vannforsyning

I dag er Maridalsvannet i all hovedsak der det meste av Oslos drikkevann kommer fra. Noe kommer også fra elver og andre innsjøer i marka.

– At vi må spare på vannet belyser nok en gang hvor sårbar dagens vannforsyning er, og hvor viktig byggingen av den nye vannforsyningen fra Holsfjorden er for osloborgernes trygghet i fremtiden, sier Aursund i pressemeldingen.

En av de andre innsjøene er Gjerdingen. Denne er for tiden helt nedtappet for å rehabilitere anlegget, opplyser kommunen.

Kommunen arbeider med å bygge en ny vannforsyning til byen. Den skal fraktes fra Tyrifjorden på Ringerike.

Prosjektet er ventet å stå ferdig i 2028, og har til nå vært preget av store kostnadssprekker.