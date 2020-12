– Vær så god, sir. To meters avstand, takk!

Allerede da vekter Simon Chilembo dukket opp på jobb lørdag morgen klokken 10, var det kø utenfor Vinmonopolet.

Køen på Vinmonopolet er lang, men vekter Simon Chilembo gjør sitt beste for at folk skal få en hyggelig, trygg og effektiv handel. Foto: Dan P. Neegaard

– Nå er det jul igjen!

Vekter Simon Chilembo gjør sitt beste for å få kundene i god julestemning. Køen til Vinmonopolet på Storo senter i Oslo strekker seg 20 meter bakover, men den stopper ikke der.

Enda lenger bak begynner kø nummer to. Den strekker seg inn gjennom en nødutgang.

– Jeg er Petter Stordalens lærling, jeg selger en opplevelse, tuller Chilembo.

Han gjør sitt ytterste for at de som står i kø, skal få en effektiv og trygg handel.

– Vær så god, sir. To meters avstand, takk! sier han og bukker for en mann i blå boblejakke på vei inn.

Kunder oppfordres til å sprite hendene før de går inn i butikken. Foto: Dan P. Neegaard

Allerede da Chilembo dukket opp på jobb lørdag morgen klokken 10, var det kø, forteller han.

– Det hadde nok vært bedre med litt lengre åpningstider. Det hadde minsket stressfaktoren og gjort det enklere for folk å holde avstand.

Nei til utvidede åpningstider

Forrige uke anbefalte Folkehelseinstituttet (FHI) å utvide åpningstidene for butikker og vinmonopol i desember. På den måten ville det bli enklere for folk å holde avstand i julestria, mente FHI.

Etter et møte mellom næringsminister Iselin Nybø (V) og partene i bransjen, var tilbakemeldingen at det ikke var nødvendig. Dermed sa regjeringen nei til utvidede åpningstider.

– Erfaringene fra påsken og ellers, er at de har gode systemer. De ønsker ikke å pålegge ansatte å jobbe ekstra, sa helseminister Bent Høie (H).

– Kommer til å bli verre

Det er mange vektere på Storo-senteret. De holder orden på køene som har dannet seg utenfor nesten hver eneste butikk. De aller fleste kundene bruker munnbind og ser ut til å ha avfunnet seg med at kø er veien til en vellykket julehandel.

Bakover i køen og inn i nødutgangen der kø nummer to startet, møter vi Ingve Løkse.

– Hva synes du om at regjeringen ikke ville tillate utvidede åpningstider?

– Det synes jeg er virkelig ille, når man ser hvor tett det blir her. De kunne i hvert fall latt polet være oppe til klokken 18. Da hadde vi kanskje sluppet så lange køer, sier han.

Ingve Løkse tror trengselen på kjøpesentre og butikker vil bli verre nærmere jul. Foto: Dan P. Neegaard

Det er Løkses tur til å gå til kø nummer én.

– Det kommer jo bare til å bli verre enn dette neste helg, sier han, før han forsvinner over i de mer privilegertes rekker.

Historisk desember

– Salget i desember vil bli historisk for Vinmonopolet, grunnet stengte grenser og ingen taxfreehandel, sier administrerende direktør Elisabeth Hunter til E24.

Ifølge nettstedet har 1,4 millioner kunder handlet på polet hittil i desember. Det er 300.000 flere kunder enn på samme tidspunkt i fjor, og tilsvarer en vekst på 28 prosent.

Også Vinmonopolets nettbutikk har opplevd økt trykk som følge av koronarestriksjonene, skriver NTB.

Torsdag var den imidlertid nede grunnet dataangrep.

Forventer rekordtall

I Storbritannia tas det i bruk digitale køsystemer, døgnåpne butikker, dørvakter og andre intensiver for å tilby julehandel med sosial distansering, skriver avisen The Guardian.

Tross koronarestriksjoner, forventes at den britiske julehandelen dette året kommer til å toppe alle tidligere statistikker.

Ifølge en pressemelding fra Vipps bruker også nordmenn mer penger på julehandelen i år enn i fjor.

Første uken i desember øker omsetningen fra kortkjøp med BankAxept i butikkene med 13,5 prosent sammenlignet med samme uke i fjor.

– Det er overraskende at omsetningen fra kortbruk i butikkene øker såpass mye, til tross for den pågående pandemien. Vi er imidlertid ikke overrasket over at folk handler mer i nettbutikkene med Vipps, hvor vi opplever stadig høyere vekst, sier Vegar Heir, kommersiell leder i Vipps.

Vil unngå at det hoper seg opp

På vei ut av polet på Storo kommer Gunnar Hernæs. Han forteller at handelen gikk både raskt og fint.

– Men det hadde nok hjulpet på med utvidede åpningstider, tror han.

Gunnar Hernæs handler vanligvis på Tveita-senteret. Lørdag tok han turen til Storo. Foto: Dan P. Neegaard

– Vi har lenge oppfordret folk til å utnytte åpningstidene og komme tidlig eller sent, forteller Unni Merete Aasgaard, senterleder på Storo.

Målet er å unngå at alle kundene kommer midt på dagen.

– Det blir spennende å se om folk har hørt på oss.