Nå kommer mildværet – kan bety slutten på drømmeforhold i Marka

Til uken blir det nedbør over Østlandet. Mye nedbør.

Lørdag var det godt oppmøte på Løvlia utenfor Oslo. Skiløpere kom fra Sørkedalen, Fossum, Lommedalen, Damtjern, Ringkollen, Sollihøgda og sikkert andre steder også. Alle ble bedt om å begrense oppholdet innendørs til maksimum 20 minutter, og helst ta spisepausen ute. Foto: Erik Unneberg/Skiforeningen

Minusgrader, gnistrende sol og drømmeforhold i løypene. De siste dagene har Oslofolk stått i kø for å komme seg ut på ski.

Men nå er det snart slutt på idyllen. I hvert fall i lavere strøk. Vakthavende meteorolog Siri Wiberg ved Meteorologisk institutt bekrefter at mildværet er på vei.

– Vi vil få en mildere værtype med flere lavtrykk som vil gi nedbør. Både mandag, tirsdag og onsdag vil det bli sludd og regn langs kysten, men perioder med snø i indre strøk, sier hun.

Mandag ser det ut til at det meste vil falle som snø, forteller Wiberg. I hovedstaden er det ventet 5–10 cm. Men så:

– Ja, så ser vi et ganske kraftig lavtrykk som kommer inn mot Sørlandet torsdag, og dette har med seg mye nedbør. Slik det ser ut nå, er dette et stormsenter som vil gi aller mest nedbør i Oslo og Agder-områdene.

Knallsol og minusgrader i løypa ved Stormyra på lørdag. Til uken blir det nedbør. Foto: Erik Unneberg/Skiforeningen

Oslo er jokeren

Med temperaturer rundt 0 grader, er det fortsatt usikkert om lavtrykket vil gi snø eller regn.

– Enten får vi kraftig vind og regn som vil ødelegge vinteren, eller så blir det svært mye snø som vil skape fullt kaos, sier meteorologen.

– Her er det snakk om ørsmå marginer, og Oslo blir jokeren her. Sannsynligvis blir det regn i sentrum, men muligheter for snø lenger oppe.

– Så forholdene i Marka kan likevel holde seg fine?

– Det er usikkert akkurat hvor grensen vil gå. Men jeg tror vi får beholde snøen i Marka, svarer Wiberg.

Neste helg faller temperaturene igjen. Vinteren er ikke over, ifølge meteorologen.

– Men det vil være trist om alt regnet legger seg på toppen av snøen for så å fryse på igjen. Da blir det ikke så hyggelig.

Fra pluss til minus i nord

Denne helgen har det vært mildt i Nord-Norge, men også her snur situasjonen til uken. Østavind vil gi nordlendingene temperaturfall og kaldere vær. Tromsø har for eksempel hatt plussgrader lørdag og søndag, men vil få ned i minus 8 grader de neste dagene.

Situasjonen blir altså, som Meteorologisk institutt skriver på Twitter, snudd på hodet over hele landet.