Den skulle gi flere avganger til Fornebu og Oslo øst. Så forsvant den fra alle planer.

Bystyret har vedtatt å bygge den. Sporveien fikk oppgaven. Men i sommer stanset byrådet planleggingen av Volvatsvingen.

09.03.2023 08:30

4. juli 2022: Det er snart én måned siden byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sto på podiet i Oslo rådhus og slo fast: «Fornebubanen skal bygges».

For å få nok penger til det har politikerne blant annet lagt ny underjordisk Majorstuen stasjon på is. Like før fellesferien sender byrådet den offisielle beskjeden til Sporveien.

I samme brev ber byrådet også om at Sporveien setter prosjektering av Volvatsvingen på vent.

Men den siste beskjeden nådde ikke bystyret, hevder Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg.

