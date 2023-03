Pårørende ved Ullern helsehus anmeldt for rasisme

Ansatte ved Ullern helsehus er blitt herjet med av pårørende, sier direktøren for sykehjemsetaten i Oslo. Nå har kommunen anmeldt pårørende for rasisme.

Direktør for sykehjemsetaten i Oslo kommune Helge Jagmann under høringen om krisen i helsehusene mandag.

13.03.2023 12:05 Oppdatert 13.03.2023 12:31

Oppdateres.

Opplysningen kom frem under første del av mandagens høring om de omstridte helsehusene i Oslo.

Rødts Maren Rismyhr stilte spørsmål om arbeidsforholdene på helsehusene var gode nok.

Direktør i sykehjemsetaten Helge Jagmann medgikk at det er krevende å jobbe i helsevesenet i Norge. Men han sier han ikke mener det er et dårlig arbeidsmiljø.

– Så vil det alltid være noen som sliter. Vi har store grupper av ansatte. Det jeg hører at mange synes er vanskelig, er at de blir herjet med av noen pårørende, fortalte Jagmann under høringen.

Han fortalte at ansatte har fått høre «du snakker så dårlig norsk, drar tilbake til Afrika».

– Det synes mange ansatte er ganske krenkende å høre, og vi har anmeldt noen pårørende ved Ullern helsehus for rasisme. Det er såpass grove utsagn, og det er tungt å stå i, fortalte han.

Aftenposten har bedt Sykehjemsetaten om tall på hvor mange pårørende som er blitt anmeldt for rasisme på Ullern helsehus og de andre helsehusene, men har så langt ikke fått svar på dette.

Truer med mediene

Han fortalte at de ansatte også blir truet med at de pårørende vil gå til mediene hvis ikke deres foreldre blir behandlet sånn eller sånn.

– Det er mange ansatte som uttrykker at de synes dette er vanskelig, fortalte Jagmann.

Jagmann medgikk samtidig at helsehusene ikke har vært flinke nok til å ivareta de pårørende.

– Nå jobber vi grundig og mye med dette, fortalte Jagmann.

Etter de mange medieoppslagene om omsorgssvikt ved Ullern helsehus i fjor høst, kontaktet etaten 500 pårørende. Da fikk de svært dårlig tilbakemeldinger på Ullern helsehus. Jagmann sier at etter at man har satt inn flere tiltak, så har en ny kartlegging på nyåret viser bedre resultater. Nå scorer Ullern helsehus best av Oslos fire helsehus på hvordan de møter de pårørende.

Han understreket at svarprosenten er lav, og at dette bare er en indikasjon.

Direktør for sykehjemsetaten i Oslo kommune Helge Jagmann sammen med byrådsleder Raymond Johansen under høringen om helsehusene.

Ny høring

Byrådet i Oslo har de siste månedene fått kraftig kritikk for forhold i eldreomsorgen, og flere medier har skrevet om kritikkverdige forhold og grov omsorgssvikt ved helsehusene.

Flere familier fortalte i fjor høst om hvordan deres nærmeste er blitt behandlet ved Ullern helsehus. De har blant annet fortalt om fulle bleier, ingen dusjing og manglende legetilsyn. Klagene mot Ullern helsehus har vært mange og alvorlige den siste tiden.

Mandag var det en ny høring om Oslos helsehus i Oslo rådhus. Det er den andre høringen som bystyret i Oslo holder om skandalen rundt Oslo helsehus, der pårørende og pasienter har fortalt om det de mener er omfattende omsorgssvikt ved Ullern helsehus.

Også byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og helsebyråd Marthe Scharning Lund (Ap) må svare for tilstanden på Oslo helsehus i høringen mandag.