Politiet kommer nå med ny informasjon om skytingen i Oslo

De to siktede menn etter skytingen i Oslo i helgen ble pågrepet i Italia i dag, opplyser politiet på en pressekonferanse.

Ved et utested i Oslo ble det løsnet skudd.

20.01.2023 12:57 Oppdatert 20.01.2023 13:12

To menn er siktet, og de to ble pågrepet i Milano i Italia i dag, sier politiinspektør Grete Lien Metlid.

Det var natt til søndag at to menn i 30- og 40-årene ble alvorlig skadd i en skyteepisode ved Nationaltheatret i Oslo sentrum.

Det er på bakgrunn av bred etterforskning og samarbeid med Kripos som førte frem til pågripelsen.

- Vi har hatt indikasjoner på at de har forlatt landet i noen dager. Vi har fulgt dem, sier og politiadvokat Christian Hatlo.

Prosessen er nå å få dem utlevert til Norge.

– Det er litt avhengig hvordan de stiller seg til prosessen, sier Hatlo.

Så politiet håper de kan komme til Norge i neste uke.

Osama Ahmed og Ole Petter Drevland er forsvarere for de to.

Onsdag valgte politiet å gå ut med bilde av mannen de mener er skytteren fra skyteepisoden natt til søndag.

- Hvordan stiller de to seg til siktelsen?

- Det er ukjent for meg siden norsk politi ikke har snakket med dem, sier Hatlo.

- Det viktigste budskapet er at de er pågrepet. Det er fortsatt en omfattende etterforskning, men vi er godt fornøyd med at disse to nå er pågrepet, politiinspektør Grete Lien Metlid.