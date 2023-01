To siktede pågrepet etter skytingen i Oslo – ble tatt i Italia i dag

De to siktede etter skytingen i Oslo i helgen ble pågrepet i Italia i dag, opplyser politiet på en pressekonferanse fredag.

Det var et stort oppbud av væpnet politi natt til søndag i Oslo.

20.01.2023 12:57 Oppdatert 20.01.2023 14:02

De to siktede mennene ble pågrepet i Milano, opplyser politiinspektør Grete Lien Metlid.

Det var natt til søndag at to menn i 30- og 40-årene ble alvorlig skadet i en skyteepisode ved Nationaltheatret i Oslo sentrum. Det er på bakgrunn av bred etterforskning og samarbeid med Kripos at pågripelsen kunne skje.

– Vi har hatt indikasjoner på at de har forlatt landet i noen dager. Vi har fulgt dem, sier politiadvokat Christian Hatlo.

Prosessen er nå å få dem utlevert til Norge. Politiet håper de kan komme til Norge i neste uke.

– Men det er litt avhengig hvordan de stiller seg til prosessen, sier Hatlo.

Osama Ahmed og Ole Petter Drevland er forsvarere for de to.

«Jeg ble kontaktet av klienten før pågripelsen i natt hvor han uttrykte et ønske om at jeg skulle representere ham. Jeg har også vært i kontakt med ham i dag etter at han ble pågrepet», skriver Ahmed i en tekstmelding til Aftenposten.

Han skriver at han vil ha et møte med klienten når han er utlevert til Norge.

Det er «noe vi håper skjer raskt, da han samtykker til utlevering».

Vet ingenting om pågripelsen

Oslo-politiet har så langt ingen informasjon om selve pågripelsen og omstendighetene rundt den.

– Vi skal ta kontakt med italiensk politi i løpet av dagen for å få vite mer, sier Hatlo til Aftenposten.

På pressekonferansen sa politiet at de har indikasjoner på en reiserute gjennom Sverige, Danmark og Tyskland.

– Hva kan du si om det?

– Vi har blant annet fulgt noen elektroniske spor, uten at jeg vil gå i detalj på hva det er. Øvrig etterforskning har styrket det noe, men vi har ikke vært sikre. De sporene vi hadde gikk gjennom Sverige, Danmark og Tyskland.

Politiet gikk onsdag ut med et bilde av en av de siktede etter skytingen i Oslo.

Sammenheng med knivstikking?

Politiet sjekker om det kan være en sammenheng mellom skyteepisoden og en knivstikking i Lillestrøm før jul.

Denne hendelsen skjedde – i likhet med skytingen – foran mange vitner.

Hatlo sier fredag at det er for tidlig å si om det faktisk er en kobling eller ikke.

– Men det er klart at det er veldig interessant for oss å se på når det er de samme miljøene og noen av de samme aktørene. Vi må etterforske videre, sier Hatlo.

Metlid sier det er viktig å oppklare slike saker for å unngå voldsspiraler.

– Det er politiet som skal etterforske og stille folk for retten hvis noen gjør alvorlig kriminalitet.

– Vi jobber målrettet mot personer og miljøer, sier hun.

Et viktig budskap

Onsdag valgte politiet å gå ut med bilde av en av de siktede. Hatlo sier at politiet sitter på videobilder som viser at det var han som avfyrte skuddene.

– Hvordan stiller de to seg til siktelsen?

– Det er ukjent for meg siden norsk politi ikke har snakket med dem, sier Hatlo.

Lien Metlid understreker at det viktigste budskapet er at de nå er pågrepet.

– Det er fortsatt en omfattende etterforskning, men vi er godt fornøyd med at disse to nå er pågrepet, politiinspektør Grete Lien Metlid.