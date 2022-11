Kan bli flere pågripelser i Grønland-drapet

Politiet har videomateriale fra området der drapet skjedde og utelukker ikke at flere personer kan bli siktet for drapet på Grønland i Oslo.

Mannen som ble skutt og drept på Grønland i Oslo natt til søndag, samt de to siktede i saken, tilhører ifølge politiet kriminelle miljøer i Oslo.

28. nov. 2022 16:40 Sist oppdatert nå nettopp

Politiet vi hverken bekrefte eller avkrefte om de har video av selve drapet.

I morgentimene sist søndag ble en mann skutt og drept rett ved T-banestasjonen på Grønland i Oslo.

To personer er pågrepet. En 31 år gammel mann er siktet for drap, mens en annen mann (22) er siktet for medvirkning.

Begge har i en årrekke vært kjent for politiet, etter en lang rekke lovbrudd. I flere år har de to mennene vært aktive i de kriminelle miljøene på Tøyen og Grønland i Oslo.

En av mennene har dokumenterte bånd til en av grupperingene i området, der flertallet har somalisk bakgrunn. Begge de siktede har somalisk bakgrunn.

Offeret tilhørte belastet miljø

Politiet bekrefter overfor Aftenposten at også den drepte er kjent for politiet fra før.

– Ja, også offeret hadde tilhørighet til et belastet miljø, sier politiadvokat i Oslo politidistrikt Terje Nedrebø Michelsen.

Politiet har sagt at de ser på muligheten for at drapet på Grønland kan være et oppgjør mellom kriminelle og utelukker ikke flere pågripelser.

– Vi vet jo at det var mange andre personer til stede da dette skjedde, så vi ønsker å undersøke nærmere om noen av dem kan ha hatt en rolle i dette.

Det er uklart hvordan 31-åringen stiller seg til siktelsen. Han har ikke motsatt seg varetektsfengsling.

Det gjør derimot den 22 år gamle mannen. Han nekter for å ha noe med saken å gjøre.

Han ble fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett mandag ettermiddag.