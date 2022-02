Folk strømmer stadig ut av Oslo

Var flyttestrømmen ut av Oslo bare et korona-fenomen? De siste tallene tyder på noe annet. Innvandring bidrar mest til pluss i folketallet.

Langt flere flyttelass kjører stadig ut enn inn av Oslo. Men innvandringen fra utlandet er tilbake på samme nivå.

Nå nettopp

Folketallet i Oslo er blitt et interessant fenomen under koronaen. Etter mange år med rekordvekst, flatet det plutselig ut i 2020. I fire kvartaler på rad har utflyttingen fra byen vært uvanlig høy.

I august kunne Aftenposten melde om at folketallet ikke bare flatet ut, men gikk litt ned. Overraskende for mange hadde ikke gjenåpningen gjennom sommeren og utover høsten noen stor effekt: Utflyttingen fortsatte.

Men hva skjedde i årets siste tre måneder? Var en stadig mer normal by nok til å holde folk i byen? Nå foreligger svaret.

SSBs tall for fjerde kvartal som ble sluppet torsdag morgen viser at byen igjen vokser – om enn lite. Folketallet gikk opp med 1167 personer – et betydelig lavere tall enn «normalt».

Utflyttingen fortsetter

Det er flere faktorer som avgjør folkeveksten. Det har lenge vært slik at flere har flyttet ut av Oslo til andre kommmuner enn inn.

Og ser vi først på utflyttingen, så forlot 8264 personer Oslo i årets tre siste måneder. Det er litt færre enn for ett år siden. Men det nest høyeste tallet siden årtusenskiftet. Med andre ord: utflyttingen fortsetter.

Samtidig flyttet 6419 til Oslos fra andre steder av landet. Hvor mange av disse som eventuelt har vendt tilbake etter «korona-pause», sier tallene ingenting om. Uansett betyr det at flyttingen har gitt et «underskudd» på 1845 innbyggere.

Stadig ikke 700.000

I januar 2011 passerte Oslo 600.000 innbyggere. Siden har veksten gått raskt. Det lå i kortene at byen skulle runde det symbolske 700.000-tallet på tiårsdagen, altså for et drøyt år siden.

Da de forrige tallene kom for tre måneder siden, manglet skarve 1540 Oslo-borgere.

Men heller ikke nå kan vi feire den magiske grensen. Ved nyttår bodde 699 827 i Oslo – altså manglet stadig 173 sjeler.

Innvandringen tilbake til normalen

Men hva er det egentlig som påvirker folketallet mest? Flytting, fødsler og død er opplagte variabler. Men i Oslo har innvandring lenge stått for rundt halvparten av veksten.

De siste årene har den av ulike årsaker vært uvanlig lav. I 2020 økte også utvandringen. Men på slutten av fjoråret flyttet hele 3912 personer fra utlandet til Oslo. Innvandringen er dermed omtrent tilbake på gammelt, høyt nivå.

Samtidig forlot 1937 personer byen for utlandet. Innvandringen utgjorde dermed 1975 personer av den totale veksten, og dermed største netto plussfaktor.

Ingen babyboom

Koronafødsler er blitt et av mange nyord de siste årene. Men så langt har det vært få spor av fenomenet i Oslo. Tvert imot har antall fødsler gått litt ned.

Heller ikke på slutten av fjoråret var det noen markant økning. Men 2107 nye Osloborgere kom til verden. Det er litt flere enn i samme kvartal året før.

Fødsler gir pluss i regnskapet. Men døden sørger for minus i andre enden. I fjerde kvartal døde 1151. Netto vekst endte dermed på 956 personer – omtrent på samme nivå som de siste årene.