Trenger du egentlig å smøre deg? Slik fungerer UV-indeksen.

UV-indeksen kan fortelle deg når du bør smøre deg med solkrem. Og når du kanskje kan la være.

Malou Rode Hersleth (9), pappa Pål Ravlo Hersleth og broren Stellan Rode Hersleth (8) smører seg godt med solkrem når det «skikkelig varmt». Men hvor sterk sola egentlig er, har de ikke sjekket.

9. juli 2022 12:14 Sist oppdatert nå nettopp

Det er tidlig ettermiddag på Sørenga sjøbad i Oslo. Sola steker, og værvarselet viser 25 grader.

Og en UV-indeks på «5 Moderat».

– Du merker sola etter en halvtime når det er en UV-indeks på 5. Etter en time eller to kan du bli skikkelig solbrent, sier Lill Tove Nilsen.

Hun er fagdirektør innen optisk stråling ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

DSA rapporterer daglig den høyeste målte UV-indeksen ved ni målestasjoner i landet. Indeksen går på en skala fra 1 til 11+ – fra lav risiko til ekstrem risiko for å bli solbrent.

Yr.no har også lansert UV-varsel i «i nærheten»-funksjonen

Hvor sterk sola er, og hvor høy UV-indeksen er, avhenger av en rekke faktorer. Det kommer vi tilbake til senere. Først tilbake til Sørenga.

Vil unngå solbrenthet

Familien Ravlo Hersleth har tatt turen til strandområdet. Solkremen brukes hyppig.

– Når det er shorts-vær, blir det solkrem. Da dekker vi den bare huden, sier far Pål Ravlo Hersleth.

Åtte år gamle Stellan Rode Hersleth ble solbrent på ryggen tidligere i sommer og har ikke tenkt å la det gjenta seg.

– Det svir og gjør litt vondt.

Ute på flytebrygga er Irjan Balto og en barndomskompis blitt komfortable i stupetårnet. Sola treffer både direkte og gjennom refleksjoner fra vannet og det lysetreverket fra brygga.

Balto smører seg jevnlig med faktor 30 når han er ute i sola. Han blir lett brent.

Kun to av ti sjekker UV-indeksen

Hverken Balto i stupetårnet eller familien på stranden bruker UV-indeksen for å vurdere behovet for solbeskyttelse. Det er de ikke alene om.

Åtte av ti nordmenn har hørt om UV-indeks, men kun to av ti har sjekket den flere ganger.

Det kommer frem i Kreftforeningens og DSAs solvaneundersøkelse fra 2022.

Men det kan være ganske nyttig, ifølge fagdirektøren.

Klokken, atmosfæren og spredt stråling

Hvor sterk sola er, handler hovedsakelig om hvor høyt på himmelen den står. Det er derfor høyest risiko for å bli brent midt på dagen i vår- og sommermånedene i Norge, forteller Nilsen.

Tykkelsen på ozonlaget i atmosfæren er derimot vanskeligere å vurdere for det blotte øyet.

– Ozonlaget kalles «Jordens solbrille». Det er den som demper UVB-strålingen mest.

Tykkelsen på ozonlaget kan variere fra dag til dag og fra uke til uke.

Fagdirektør Lill Tove Nilsen ved DSA mener UV-indeksen kan være et nyttig verktøy for å avgjøre hvor mye solbeskyttelse man trenger.

Fakta UV-indeksen Et internasjonalt standardmål på styrken til ultrafiolett stråling (UV-stråling) – hvor sterk sola er. UV-stråler kommer naturlig fra sola, men kan også fremstilles kunstig i for eksempel solarium. UV-stråling deles inn i UVA-, UVB- og UVC-stråling. UVB-stråling er typen som lettest gjør oss solbrente. Indeksen består av en skala fra 1 til 11+, fra lav til ekstrem risiko for solbrenthet. Utarbeidet av Verdens helseorganisasjon (WHO) og Verdens meteorologiorganisasjon (WMO). UV-indeksen kan havne i «sterk risiko»-kategorien midt på sommerdager i Sør-Norge. I Nord- Norge går den sjelden over «moderat risiko». Kilde: Direktoratet for strålingsvern og atomsikkerhet (DSA) Vis mer

På samme måte som et tykt ozonlag, er også tette skylag effektive for å dempe UV-stråling. Men her er det viktig å være obs på «spredt stråling»: refleksjoner fra omkringliggende flater.

– Vi får omtrent halvparten av strålingen direkte fra sola, mens den andre halvparten er stråler som reflekteres fra det rundt deg, forklarer Nilsen.

UV-varselet tar høyde for at du treffes av sola på en åpen flate, som reflekterer strålene tilbake på deg. Snø, lys sand, tynne skylag og vann kan reflektere UV-strålene sterkt.

De badende på Sørenga kan regne med at de utsettes for stråling minst ett hakk opp på UV-skalaen, enn det som er varslet, ifølge Nilsen.

På steder med omkringliggende skygge, som i trange bygater, vil UV-strålingen være svakere. Man kan dermed regne med å bli utsatt for mindre stråling enn indeksen tilsier.

Irjan Balto har hørt om UV-indeksen, men ikke brukt den for å sjekke smørebehovet. Solfaktor 30 smører han seg hyppig med uansett.

Refleksjoner fra vann gjør at kroppen utsettes for mer UV-stråling enn andre flater. Oscar Henrik Biti Næss er på roterende vei mot refleksjonskilden.

Svak sol, droppe solkremen?

DSA anbefaler å beskytte mot sola når UV-indeksen er på 3 eller høyere.

Kan man dermed legge igjen solkremen hjemme når indeksen ligger på 1 eller 2, når risikoen for å bli brent er lav? Det avhenger av spesielt to ting, ifølge Nilsen:

Hvor mye du er ute i sola. Jo mer tid du er ute i sola, jo mer beskyttelse trengs. Hvis du har vært ute i sterk sol, kan det være lurt å smøre seg selv om UV-strålene blir svakere.

Hva slags type hud du har. Noen blir lettere brent enn andre, avhengig av hvor lys og pigmentert huden er.

Nilsen er likevel klar i sin tale:

– Tenk solbeskyttelse i stedet for å risikere å bli brent. Begrens tiden du er i sola, bruk skygge, ta på lette klær, solbriller og kanskje en hatt. Og bruk selvfølgelig rikelig med solkrem der du ikke er beskyttet på en annen måte.