Fornebubanens skjebne kan avgjøres i kveld. Uansett utfall vil saken prege Oslo i mange år fremover.

Blir det T-bane til Fornebu eller ikke? Dette er grunnene til at det er så vanskelig for Ap og SV å bestemme seg i kveld.

På Fornebu er et gigantisk hull. Må det tettes igjen, eller skal det fortsettes å grave? Svaret kommer etter all sannsynlighet mandag kveld.

20 minutter siden

Fornebubanen blir skrinlagt dersom Ap, SV og Rødt sier nei. Disse tre er de eneste partiene som ennå ikke gjort seg opp en mening.

Et flertall i bystyret krever 30 stemmer. «Ja»-siden har fra før 29 stemmer, da Høyre, MDG, KRF og Venstre alt har sagt ja. Altså trengs kun én stemme til.

Mandag kveld vil etter all sannsynlighet Ap og SV bestemme seg. Om begge bestemmer seg for å skrote Fornebubanen, er det forventet at også Rødt vil gjøre det samme. FNB, Frp, Sp og Chaudhrys gruppe har alt sagt nei.

Om ett av partiene vil gå videre med banen, så vil den bygges. Uansett utfall vil Fornebubanen prege Oslo i mange år fremover.

Her er tre konsekvenser dersom den skrotes – og tre konsekvenser dersom den bygges: