Arild Hermstad vil bli ny MDG-topp i Oslo - møter hard konkurranse

MDGs nestleder Arild Hermstad ønsker å toppe Oslo-partiets liste til kommunevalget neste år. Men det vil også flere profilerte MDG-politikere.

Arild Hermstad vil ha førsteplassen på Oslo MDGs liste i neste års kommunevalg.

24. mai 2022 17:44 Sist oppdatert 6 minutter siden

– Det fine med lokalpolitikk er at du treffer de folkene du jobber for. Du sitter tett på, sier Arild Hermstad.

MDGs nestleder melder seg nå på i kampen om å bli Oslo-partiets nye toppkandidat i kommunevalget til neste år.

Hermstad er en av veteranene i MDG. Han var nasjonal talsperson sammen med Une Bastholm i den tiden partiet holdt seg med et dobbelt lederskap. Han har vært nestleder siden 2020. I to runder har han forsøkt å komme inn på Stortinget som førstekandidat for MDG i Hordaland uten å lykkes. Nå satser han alt på Oslo, hvor han har bodd i over 20 år.

Arild Hermstad håper å trille inn på toppen av MDGs Oslo-listen før neste valg. Her er han ute og lufter en av sine fem sykler ved Haraløkka i Østmarka.

Sykkelentusiast

Aftenposten møter 55-åringen på sykkel i randen av Østmarka, på Haraløkka på Bøler, der han bor.

– Jeg er nok litt over gjennomsnittet glad i sykler, forteller Hermstad.

Den tidligere styrelederen i Syklistenes landsforening forteller at han eier fem sykler, men ingen bil. Østmarka brukes flere ganger i uken, gjerne til stisykling.

Når han nå vil inn i Oslo-politikken, har han følgende liste over prioriterte saker: Fortsatt høyt trykk på partiets klimaambisjoner, ta vare på de grønne områdene i byen og økt innsats for dem som faller utenfor. Unges psykiske helseutfordringer og en mer sosial boligpolitikk er andre viktige tema.

Hermstad er heller ikke helt grønn i Oslo-politikken. Han har vikariert både som byutviklingsbyråd og som byråd for miljø og samferdsel. I dag sitter han i bydelsutvalget i bydel Østensjø.

Trangt om plassene i toppen

Men Hermstad vil møte sterk konkurranse i toppen av Oslo-listen. Av dem som har besvart Aftenpostens henvendelser i dagens bystyregruppe, varsler syv at de ønsker å gå for en av de tre første plassene på listen:

Dette gjelder miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav, finansbyråd Einar Wilhelmsen, fylkesleder Sigrid Heiberg, gruppeleder Eivind Trædal og bystyrerepresentantene Rauand Ismail, Arne Olav Haabeth og Sabina Syed.

Miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav vil gjerne bli Oslo MDGs nye frontfigur i valget.

Sirin Stav (33), Sabina Syed og Einar Wilhelmsen (48) er tydelig på at de ønsker seg førsteplassen.

– Jeg er motivert for å jobbe for at MDG skal fortsette å være Oslos tydeligste miljøparti. Samtidig må vi bli enda flinkere til å vise frem at den grønne politikken handler like mye om folkehelse, livskvalitet og inkludering, sier Stav til Aftenposten.

Hun mener det er et sunnhetstegn at så mange kjemper om topplasseringene i Oslo-partiet. Hun peker på lang erfaring som lokalpolitiker på bydelsnivå, bystyrerepresentant, gruppeleder og nå byråd som argumenter for at partiet bør velge henne på toppen.

– Jeg tror min inngang til grønn politikk er noe mange kan kjenne seg igjen. Det at vi må snakke mer om de sosiale sidene ved den grønne politikken, sier hun.

Finansbyråd Einar Wilhelmsen sier han stiller seg til disposisjon for en av de tre topplassene – også førsteplassen.

Kan overta etter kona

Også finansbyråd Einar Wilhelmsen ønsker også å være med å kjempe om førsteplassen.

«Vi er Oslos tredje største parti, og gjennom de seks åra vi har vært med på å styre har Oslo blitt en enda bedre by å bo i. Jeg er utrolig stolt av alt vi har fått til, og har veldig lyst til å fortsette den jobben vi er godt i gang med. Som finansbyråd og nestleder i byrådet nå er det naturlig for meg å stille meg til disposisjon for partiet høyt opp på listen», skriver han i en SMS til Aftenposten.

Eivind Trædal sier han stiller seg til disposisjon til en av topplassene, men er også interessert i å stå andre steder på listen. Havner han på topp, vil han overta stafettpinnen etter kona Lan Marie Berg, som var førstekandidat i forrige periode.

MDGs gruppeleder åpner for å overta toppvervet etter kona Lan Marie Berg, men sier han også er interessert i andre plasser på listen.

– Hvordan er det å skulle fylle plassen etter kona di?

– Vi har hatt en profilert førstekandidat og byråd i Lan. Det blir morsomt å se hvordan vi kan fylle den plassen med en frontfigur som både er gjenkjennelig på MDGs profil, og dra nytte av den erfaringen vi har fått som parti. Der har nominasjonskomiteen mange gode kandidater å velge mellom, sier Trædal i en kommentar.

Sabina Syed, som har vært politiker for MDG på heltid det siste året, er også klar for førsteplassen «om partiet ønsker det.

Arne Olav Haabeth, Rauand Ismail og Sigrid Heiberg er alle tydelig på at de ikke er aktuelle for førsteplassen, men ønsker seg av de andre plassene på topp tre.

Kjører «folkeavstemning»

Oslo-partiet kjører denne gangen en ny vri på nominasjonsprosessen. Alle kandidater har måttet oppgi om de ønsker å kjempe enten om de første tre plassene, 4.-6-plassen eller om de ønsker å stå lenger ned på listen.

De ti øverste plassene vil få stemmetillegg fra partiet, som gjør at de er sikret plass i bystyret gitt at de får tilsvarende valgresultat som i 2019 eller bedre. Så langt er det mellom tjue og tretti medlemmer som har varslet at de ønsker å stå på de ti første plassene, får Aftenposten opplyst.

Listen sendes ut til uravstemning til medlemmene neste uke. Der blir det bedt om å stemme over hvem de mener bør stå på de øverste fem plassen og hvilken kandidat de mener bør bli ny listetopp.

«Folkeavstemningen» skal brukes av nominasjonskomiteen som en rådgivende prosess før de setter sammen endelig liste. Den legges frem i september.