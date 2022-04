Ny spalte i Aftenposten: – Boligmarkedet i Oslo løper løpsk. Det provoserer meg!

Rahman Akhtar Chaudhry (25) mener Oslo bør hedre arbeidsinnvandrerne med statue. Han er én av fire nye Oslospaltister i Aftenposten.

Rahman Akhtar Chaudhry (25) bor nå i Bergen, men er vokst opp i Groruddalen.

– Vanlige Oslo-folk som meg kan ikke kjøpe en leilighet i vår egen hjemby. Boligmarkedet løper løpsk. Det provoserer meg, sier Rahman Akhtar Chaudhry (25).

Han er jusstudent, tidligere leder for Elevorganisasjonen og én av fire nye Oslospaltister i Aftenposten. De andre spaltistene er Sarah Zahid, Magnhild Sørbotten og Anthony D. Mena. Hver torsdag skal de rullere på å skrive om Oslo i Aftenposten.

Chaudhry mener den største utfordringen Oslo står overfor, er skillet mellom øst og vest.

– Oslo er en delt by, og det påvirker alt. Forventet levealder er lavere på østkanten. Det er mer barnefattigdom og lavere sysselsetting, sier han.

Dette er de nye Oslospaltistene:

Rahman Akhtar Chaudhry (25)

Rahman Akhtar Chaudhry (25).

Hvem: Jusstudent ved Universitetet i Bergen. Tidligere leder for Elevorganisasjonen.

Bosted: Bergen.

Oppvokst: Furuset i Groruddalen.

– Hvis du kunne endret noe med byen, hva ville det vært?

– Boligmarkedet. Jeg ville tatt boliger fra firmaene som kjøper opp byen, og gitt dem til de som har helt vanlige inntekter, men som ikke kommer seg inn på boligmarkedet.

– Hva gjør at Oslo skiller seg fra andre norske storbyer?

– Det finnes kun én storby i Norge! Og det som skiller den fra andre deler av landet, er bredden. Her har du alle slags kafeer, barer, scener og parker. Det er noe for alle.

– Hva lukter Oslo?

– Oslo lukter som nykvernet kaffe på Supreme Roastworks på en lørdag.

– Hvilken statue mangler Oslo?

– Oslo mangler en statue som hedrer arbeidsinnvandrerne som kom etter oljetiden. De er modige mennesker som ofret alt.

Magnhild Sørbotten (58)

Magnhild Sørbotten er dedikert korpsmamma og musikkinteressert. Hun mener Oslo har et stort behov for svømmehaller og varmtvannsbasseng.

Hvem: Leder for Handikapforbundet i Oslo og nestleder i Norges Handikapforbund.

Bosted: Heggeli i bydel Ullern.

Fra Førde i Sogn og Fjordane.

– Hva mener du er den største utfordringen Oslo står overfor?

– Å reelt bli en by for alle uavhengig av funksjonsevne, alder, etnisitet, religion, kjønn og seksuell legning.

– Hvis du kunne endret noe med byen, hva ville det vært?

– Vi kan starte med å flytte elsparkesyklene fra fortauet og ut i sykkelfeltene. I dag er det mange funksjonshemmede og eldre som bruker bil fordi fortauene ikke er trygge og fremkommelige.

– Hva provoserer deg mest med byen?

– At politisk vedtatte føringer som skal sikre at Oslo er for alle, får lov å ligge i skuffer hos flere viktige etater.

– Hva gjør at Oslo skiller seg fra andre norske storbyer?

– Større og ofte først ute – både på godt og vondt.

Sarah Zahid (25)

Sarah Zahid mener elsparkesyklene er lite estetiske og gjør veiene utrygge for funksjonshemmede. – De gjør oss late og på langt sikt kan de forårsake helseproblemer, sier hun.

Hvem: Jusstudent, poet og medlem av Ytringsfrihetskommisjonen.

Bosted: Bergen.

Oppvokst: Holmlia og Bjørndal i Søndre Nordstrand.

– Hva gjør at Oslo skiller seg fra andre norske storbyer?

– Mangfoldet. Vi har impulser fra hele verden. Jeg bor for øyeblikket i Bergen sentrum der det er langt færre minoritetsspråklige enn det jeg er vant med fra Oslo øst. Savnet etter mangfoldet er stort.

– Hvis du kunne endret noe med byen, hva ville det vært?

– Mindre sosial ulikhet og færre elsparkesykler.

– Hva overrasket deg sist med Oslo?

– Det nye senteret på Holmlia! Det er gigantisk og alt jeg drømte om som barn.

– Hvilken statue mangler Oslo?

– Vi kunne for eksempel byttet ut statuene av Winston Churchill og Ludvig Holberg med statuer av Zeshan Shakar og Maria Mena.

– Hva lukter Oslo?

– Krydder, eksos og saftis.

Anthony D. Mena (33)

Anthony D. Mena har i en årrekke arbeidet med barn og unge i Oslo. Nå skal han skrive i Aftenposten.

Hvem: Sportslig leder i Grüner fotball og ungdomsarbeider.

Bosted: Valle Hovin.

Oppvokst: Grünerløkka og Torshov.

– Hva mener du er de største utfordringene Oslo står overfor?

– Økte forskjeller og mer utrygghet.

– Hva provoserer deg mest med byen?

– Lite helhetlig tankegang rundt byutvikling og bærekraftige løsninger.

– Hvis du kunne endret noe med byen, hva ville det vært?

– Jeg hadde gjort Akerselva til turistattraksjon som gir strøm til byen. Og en koselig båttur hele veien ned.

– Hvis du fikk vise en turist én ting i Oslo, hva ville du tatt hen med på?

– Teknisk museum, Naturhistorisk museum og Norsk Folkemuseum pleier å ha noe for enhver smak.

– Hva overrasket deg sist med Oslo?

– Jeg gikk en trilletur forrige uke. Alle jeg traff, var så utrolig hyggelige og hjelpsomme. Dette vet jeg jo egentlig, men jeg blir stadig overrasket av det.

– Hva lukter Oslo?

– Jeg lukter for det meste en blanding av hasj, Freia-sjokolade og kunstgress.

Anthony D. Mena på hjemmebane: Dælenenga idrettsplass.

