Mortensrud-drapet: Mann (40) varetektsfengsles i fire uker

Politiet mener to etterlyste menn er klar over at de er ønsket av norsk politi. Mandag ble en 40 år gammel mann varetektsfengslet for medvirkning til drap.

En mann er pågrepet i forbindelse med drapet på 20 år gamle Hamse Hashi Adan utenfor Lofsrud skole.

25. okt. 2021 10:57 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi mener at de to andre personene har hatt en mer sentral rolle.

Det sier politiadvokat Børge Enoksen fra Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Fredag ble en 40 år gammel mann pågrepet og siktet for medvirkning til drapet på 20 år gamle Hamse Hashi Adan. 20-åringen ble skutt og drept utenfor Lofsrud skole på Mortensrud. Den 40 år gamle mannen nekter straffskyld.

Mandag ble han varetektsfengslet i fire uker. I løpet av perioden får han brev- og besøksforbud. I de to første ukene skal han sitte i fullstendig isolasjon.

Politiet frykter at en løslatelse vil påvirke bevissituasjonen. Enoksen ønsker ikke å kommentere hva slags bevis som kan påvirkes dersom mannen ikke var blitt fengslet.

Politiadvokat Børge Enoksen mener de to mennene som er etterlyst internasjonalt, har en mer sentral rolle i drapet på Adan enn den 40 år gamle mannen som mandag ble varetektsfengslet.

Etterlyst internasjonalt

To menn er etterlyst internasjonalt. Politiet mener disse har hatt en mer sentral rolle i drapet enn mannen som mandag ble varetektsfengslet. Politiet mener disse mennene ikke befinner seg i Norge.

– Vi har en formening om hvor de befinner seg.

– Hvordan jobber politiet med å få disse personene tilbake til Norge?

– Vi samarbeider med flere land og jobber med hvordan vi skal få til det, svarer Enoksen.

Politiet er fortsatt på jakt etter to personer i forbindelse med drapet som fant sted utenfor Lofsrud skole på Mortensrud for snart tre uker siden.

Det gjøres fortløpende vurderinger om hvorvidt disse personene skal identifiseres med navn og bilde. Enoksen sier han er ganske sikker på at de to mennene er klar over at de er etterlyst.

Politiet vil ikke utelukke at flere personer kan bli siktet i saken, men Enoksen sier at det på dette tidspunktet ikke er grunn til å tro at det blir flere.

Hanne Pentzen forsvarer mannen som er siktet for medvirkning til drap. Han nekter straffskyld.

18-åring skaffet seg skytevåpen etter drapet

Etter drapet har det vært svært urolig sør i Oslo. Flere personer er blitt pågrepet for ulovlig oppbevaring av skytevåpen. En 18 år gammel mann fortalte i Oslo tingrett at han hadde bevæpnet seg med skytevåpen som en direkte konsekvens av drapet ved skolen.

«Siktede har forklart at han anskaffet skytevåpen for å beskytte seg», står det i fengslingskjennelsen fra Oslo tingrett.

18-åringen har erkjent straffskyld.

Torsdag ble fire menn i 20-årene varetektsfengslet for ulovlig oppbevaring av skytevåpen. Alle de fire mennene kobles til et kriminelt miljø.