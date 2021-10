Mortensrud-drapet: Mann i 40-årene siktet for medvirkning til drap

Tre personer er siktet etter drapet på Mortensrud. Mandag fremstilles en mann i 40-årene for varetektsfengsling. To menn er etterlyst av politiet.

En mann er pågrepet i forbindelse med drapet på 20 år gamle Hamse Hashi Adan utenfor Lofsrud skole.

Fredag ble en person pågrepet og siktet for medvirkning til drap på 20 år gamle Hamse Hashi Adan. To personer er etterlyst internasjonalt.

Mandag fremstilles en mann i 40-årene for medvirkning til drap. Mannen er norsk statsborger, opplyser politiet. Både han og de to andre er kjent for politiet fra tidligere.

Mannen nekter straffskyld.

Etterlyst internasjonalt

De to mennene som er siktet i saken, men ikke pågrepet, er fortsatt etterlyst internasjonalt. Det opplyser politiet i en pressemelding mandag formiddag. De er ikke pågrepet.

Politiet vurderer fortløpende om de skal etterlyses offentlig.

Fredag ble det kjent at politiet mener de to mennene har en mer sentral rolle i drapet på 20 år gamle Adan.

– Vi mener at de har en mer sentral rolle, sa politiadvokat Børge Enoksen til Aftenposten fredag.

Folkemøte og våpenbeslag

Det er mer enn to uker siden Hamse Hashi Adan ble skutt og drept utenfor Lofsrud skole på Mortensrud i Oslo.

Drapet har nok en gang utløst en debatt om problemene sør i hovedstaden. Torsdag i forrige uke, to uker etter skytingen, ble det holdt folkemøte på Mortensrud.

Der ble det gjort kjent at politiet har beslaglagt tre skytevåpen i etterkant av drapet på Adan. Samme dag ble fire personer varetektsfengslet for ulovlig oppbevaring av skytevåpen. Alle kobles til et kriminelt miljø fra Mortensrud.