Oslo-idretten får 20 millioner til å arrangere gratis idrettssommer. Slik blir tilbudet i din bydel.

Byrådet setter av 35 millioner ekstra til Oslo Idrettskrets i revidert budsjett. Det skal gi gratistilbud for barn og unge og styrke videre satsing på inkluderingsprosjekt.

Foto: Paal Audestad

20. mai 2021 12:00 Sist oppdatert nå nettopp

– Idretten kommer til å være viktig i gjenoppbyggingen av samfunnet etter pandemien. Det er viktig at vi som politikere og Oslo kommune støtter det, sier idrettsbyråd Omar Samy Gamal (SV).

Han er glad for at fjorårets suksess med gratis idrettssommer gjentas også i år. Det er også generalsekretær i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke.

– Vi er veldig glad for at byrådet ser vår samfunnsrolle. For oss handler det om å også nå frem til de som har falt fra.

20 av millionene skal fordeles til 76 idrettsklubber som gjennom sommeren skal arrangere 142 gratistilbud til minst 30.000 barn og unge. I tillegg vil 3700 barn få gratis svømmeopplæring.

Se hvilke gratistilbud som kommer i din bydel nederst i saken.