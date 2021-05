Tiltalt 21-åring i Oslo tingrett – nekter straffskyld for Prinsdal-drapet

Mannen (21) som skjøt Halil Kara i hodet utenfor et gatekjøkken i Prinsdal sør i Oslo, nektet straffskyld da drapssaken startet i Oslo tingrett tirsdag.

John Christian Elden er forsvarer for en av dem som er tiltalt for å ha drept en 21-åring ble skutt ved Prinsdal Grill i Prinsdal i Oslo i januar i fjor. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

25. mai 2021 09:25 Sist oppdatert nå nettopp

Mannen som skjøt Halil Kara i hodet utenfor et gatekjøkken i Prinsdal sør i Oslo, nektet straffskyld da drapssaken startet i Oslo tingrett tirsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Tiltalte erkjenner de faktiske forhold. Han har forklart i politiavhør at det var han som avfyrte skuddet som Halil Kara døde av, men hevder det var et uhell, sa statsadvokat Irlin Irgens da hun holdt sitt innledningsforedrag i Oslo tingrett.

– Han sier nå at det aldri var meningen å drepe, kun å true avdøde, sa hun.

Halil Kara ble like før midnatt 10. januar i fjor skutt i hodet av en maskert gjerningsperson utenfor Prinsdal Grill i Oslo. I tillegg ble en mann knivskadd i et basketak med gjerningspersonen, men han fikk ikke livstruende skader.

Drapssaken starter i Oslo tingrett tirsdag og skal pågå til 17. juni. Saken går i praksis uten tilhørere, da smittevern og det store oppbudet av advokater forhindrer det.

Den hovedtiltalte 21-åringen har nektet å la seg avhøre av politiet, helt fra til nylig. Opplysningene aktor viste til i innledningsforedraget stammer fra to avhør 11. og 12. mai. Det er ventet at mannen vil forklare seg i retten onsdag.

Ingen erkjenner

– Min klient har erkjent å ha vært på stedet, og at han er å anse som skytteren, men omstendighetene rundt avfyringen av våpen og hvorfor han var bevæpnet, vil bli viktige bevistemaer i retten, har hovedtiltaltes forsvarer, advokat Morten Furuholmen, sagt til TV 2.

De fem tiltalte nektet straffskyld for det vesentligste i tiltalen. Den hovedtiltalte nektet også skyld for at voldsom knivangrep som etterfulgte skyteepisoden, men erkjent å ha truet en av de involverte i saken med skytevåpen.

Mannen som er tiltalte for å ha rakt skytevåpenet til tiltalte nektet for dette, men erkjente å ha hatt med seg skytevåpen på offentlig sted ved to anledninger. Han knyttes imidlertid til drapet ved at en bil han skal ha kjørt, ble fanget opp av et privat overvåkingskamera kort tid før det dødelige skuddet falt.

Planlagt drap

Påtalemyndigheten mener at drapshandlingen fant sted etter forutgående overveielser og planlegging, og viser blant annet til at tiltalte ringte en kamerat for å få ham til å komme til gatekjøkkenet med skytevåpenet som senere ble avfyrt.

Tiltalte holdt ifølge tiltalen Kara under oppsikt i en snau time før han konfronterte ham med våpenet.

– Det blir sentralt i bevisførselen ikke bare å være hva som skjedde på åstedet og hva som var tiltaltes tanker og handlinger, men også foranledningen for at de var på dettet stedet, sa Irgens.

Mannen ble pågrepet på grensen mellom Ungarn og Serbia seks dager etter drapet. 21-åringen er også tiltalt for å ha slått og knivstukket den andre fornærmede i saken, som fikk en mindre knusningsskade i skallen og flere knivsår som måtte sys eller stripses.

To unge menn som er tiltalt for å bistå hovedtiltalte å unndra seg straff ved å rømme landet, nektet også straffskyld for dette.