Er det plass til et stort sykehus på denne tomten?

Helse sør-øst og Oslo universitetssykehus ønsker å legge ned Ullevål sykehus og selge eiendommen. Det gir milliardinntekter.

De ønsker å bygge to nye sykehus: Det ene på Gaustad, hvor de allerede eier tomten. Sykehuset vil bli samlokalisert med Rikshospitalet og i praksis utgjøre et felles miljø. Målet er at det skal gi lavere driftskostnader.

De ønsker i tillegg å bygge et nytt akuttsykehus på det gamle sykehusområdet på Aker for å få kapasitet til nok pasienter. Det blir samlokalisert med Oslos nye, store legevakt.