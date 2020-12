Utelivet fortviler, ber om hjelp nå

Gråpapir er hengt opp i vinduene på Fyret, Trattoria Popolare og en rekke stengte utesteder. Plakataksjonen er et rop om akutt hjelp.

Mange utelivsaktører frykter at de må stenge for godt. Da kan de store kjedene rykke inn. Foto: Siri Øverland Eriksen

«Med mindre vi får mer og bedre støtte, er det kroken på døren for mange av oss før dette er over.» Dette skriver initiativtagerne på sosiale medier under emneknaggen #whatwedeserve. Onsdag var det også lysmarkering på Youngstorget.

Slik ser fasaden ut på BD57bar i Markveien. Foto: Siri Øverland Eriksen

– Vi vil ha oppmerksomhet om at vi ikke får hjelp, sier daglig leder Runa Curtin hos Brewgata i Oslo sentrum til Avisa Oslo.

Inntektstapene er store som følge av skjenkestopp og koronarestriksjoner. Mange er tvunget til å stenge. Nå vil de ha kompensasjon. Uten alkoholsalg er det ikke mulig å holde driften gående.

Plakatene på fasadene skal vise hvor kritisk situasjonen er. Plakatdemonstrasjonen er også starten på en underskriftskampanje med følgende krav:

Statlig betaling av de ti dagene med lønnsplikt ved permittering.

Gjeninnføring av feriepenger for dagpenger.

Senking av momsen fra 25 til 15 prosent for bransjen og fritak fra arbeidsgiveravgiften i høst for å gi stedene likviditet til å overleve.

Mange plakater har teksten «soon to be a McStarKing». Uten akutt nødhjelp nå, frykter mange at de må pakke sammen for godt. Da kan de store kjedene rykke inn i de tomme lokalene.

