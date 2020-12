Bråk om vanntunnel øker trykket på byråd Berg før avstemming om mistillit

Millionhonorarer til konsulenter i Oslos vann- og avløpsetat kan bli dråpen som gjør at også Venstre stemmer for mistillit mot Lan Marie Berg i bystyret onsdag.

Venstre ved gruppeleder Hallstein Bjercke øker nå presset på byråd Lan Marie Berg før en kommende avstemning om mistillit mot henne i Oslo bystyre. Foto: arkiv

21 minutter siden

Onsdag 9. desember skal bystyret i Oslo votere over et mistillitsforslag som partiene Frp og FNB (Folkeaksjonen nei til mer bompenger) har reist mot Lan Marie Berg. Hun er byråd for miljø og samferdsel.

Bakgrunnen for mistillitsforslaget er avsløringene rundt brudd på arbeidsmiljøloven i energigjenvinningsetaten i Oslo.

Får vanntunnel i fleisen

Men nå er Berg i trøbbel med en helt annen av sine etater også. Fagtidsskriftet Byggeindustriens nyhet om honorarer på rundt 50 millioner kroner til to innleide konsulenter, øker nå det politiske presset mot Berg.

Vann- og avløpsetaten klarte ikke å få ansatt noen i fast stilling som direktør for milliardprosjektet med å skaffe Oslo ny vannforsyning. Etaten endte med å leie inn en konsulent isteden.

Han alene ligger an til å få samlede konsulenthonorarer på trolig et sted mellom 25–30 millioner kroner de neste åtte årene.

Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har fått nok en etatssak i fanget som kan skape problemer for dem. Foto: Stein J. Bjørge

Venstre øker trykket mot Berg

Samme dag som Byggeindustriens sak ble publisert torsdag 26. november, dro etatsledelsen til et møte med Bergs byrådsavdeling.

Det har så resultert i et 49 siders notat der ledelsen i vann- og avløp redegjør for saken. Notat ble så sendt til medlemmene av samferdsels- og miljøutvalget i bystyret rett før de møttes onsdag 2. desember.

Den nye saken gjør at også Venstre rasler med sablene før møtet i bystyret.

Partiets gruppeleder Hallstein Bjercke reagerer på selve størrelsen på konsulenthonorarene. Og han stiller spørsmål ved vann- og avløpsetaten kan ha brutt regler om habilitet.

Dette i forbindelse med både hyringen av prosjektdirektøren og av andre i prosjektledelsen for den nye vannforsyningen.

Gruppeleder Hallstein Bjercke i Venstre vil også ta saken om konsulenthonorarer i vann- og avløpsetaten ikke i vurdering av tillit eller ikke til Lan Marie Berg. Foto: Olav Olsen

– Bikker ikke saken i hennes favør

– Vi har allerede saken om brudd på arbeidsmiljøloven og om ulovlige anskaffelser i energigjenvinningsetaten på bordet. Og nå kommer dette med konsulenthonorarene og problemer rundt habilitet i vann og avløp i tillegg, sier Bjercke til Aftenposten.

Han vil ikke nå varsle at Venstre vil stemme for mistillitsforslaget, men sier dette vil bli avgjort på et gruppemøte i Oslo-partiet mandag.

– Vi skal behandle spørsmålet om mistillit i gruppen vår. Dette bikker ikke saken i hennes favør, sier Bjercke.

Berg avviser kritikken

Lan Marie Berg stiller seg spørrende til Bjerckes kritikk. Hun viser til at etater underlagt dagens regjering, der Venstre er med, selv har hyret inn konsulenter med ekspertise på tunneler. Dette i forbindelse med Follobanen.

– Det er viktig å sikre at vi bruker den fremste ekspertisen til å utføre avgrensede, kompliserte og kritisk viktige oppgaver, sier Berg om de innleide konsulentene til vann- og avløpsetatens prosjekt.

Hun avviser helt at har vært noe brudd på habilitetsreglene i prosjektet som bygger Oslos nye vannforsyning. Og viser her til etatens utredning.

– Jeg har også åpent delt etatens redegjørelse med bystyret, og vi ser nå nærmere på dette. Jeg er opptatt av vi skal gjøre en ordentlig jobb når det fremsettes påstander om regelbrudd, sier Berg.

Siavash Mobasheri, leder for Rødt i Oslo, mener det vil være ryddig å holde den siste saken utenfor når det skal stemmes for eller imot mistillit mot Lan Marie Berge neste onsdag. Foto: Rosmin Mathew/Rødt

Rødt: Alltid rot

Selv om hele opposisjonen i bystyret skulle samles til felles front mot byråd Berg, så blir det ikke noe vedtak om mistillit uten at også Rødt er med. Rødt er støtteparti og budsjettpartner for det rødgrønne byrådet med Ap, SV og MDG.

Det ser i skrivende stund ikke ut som Rødt vil stemme for mistillit mot Berg.

– Vi skal diskutere mistillitsforslaget i gruppen vår. Men jeg mener det vil være ryddig å holde denne nye saken utenfor i avstemningen onsdag, sier Siavash Mobasheri. Han er bystyrerepresentant og leder for Rødt i Oslo.

Men Berg får heller ikke tommelen opp fra Rødt:

– Vi er forundret over at det alltid er rot i byråd Bergs etater, sier Mobasheri.

– Tar sterk avstand

Berg har ikke sans for denne kritikken av henne heller:

– Etatene jeg har ansvar for henter avfall fra hus og bedrifter, de passer på brannsikkerheten i byen, de sørger for at alle har rent drikkevann, og en rekke andre kritiske oppgaver i byen – hver eneste dag, for alle Oslos innbyggere. Beskrivelsen til Rødt om at det «alltid er rot» hos disse etatene tar jeg sterk avstand fra, sier Berg.