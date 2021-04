Store passproblemer i Oslo og på Østlandet. Mange får ikke time før i juli.

Det kan bli mulig å reise utenlands i sommer, men å få pass er det verre med. Det bekrefter politiet på Østlandet.

Familien Lingner ønsker å dra til Frankrike i sommer, der far Jean-Yves kommer fra og hvor hans 81 år gamle mor bor. Det kan bli vanskelig, for kapasiteten på utstedelse av pass i Oslo er sprengt. Rundt middagsbordet: Fra venstre Gabriel (12), Sarah (14), Anni, Jean-Yves, Marius (16). Foto: Ketil Blom Haugstulen

Sommeren nærmer seg, og dersom gjenåpningen går som planlagt, kan det bli åpnet for utenlandsreiser i slutten av juni. Men Aftenposten har snakket med flere som har problemer med å få tak i pass i Oslo.

Én fikk beskjed om at passtime først blir tilgjengelig i slutten av juli. En annen ble tilbudt time i juni og fikk i tillegg beskjed om å møte opp i Drammen, 4 mil unna.

– Jeg har tre barn som trenger nye pass, men nå har jeg siden februar prøvd å få en time uten å lykkes. Jeg sjekker nettsidene jevnlig, men det er aldri noe ledig, sier Anni Lingner.

Hun har fransk mann, og barna har dobbelt statsborgerskap. Barna får ikke nye pass på grunn av den svært lange køen. Hun begynte å lete etter time i mars, men har fortsatt ikke fått avtale.

Familien håper å få besøkt Jean-Yves’ mor, Marie-France Lambert, i sommer. Foto: Ketil Blom Haugstulen

– Det er veldig trist å ringe en bestemor på over 80 år som sitter alene på julaften i Frankrike, sier Lingner.

Hun og familien ønsker å ha pass på plass i fall det blir mulig å reise for å besøke familien i sommer, men foreløpig er det ingen ledige timer. Drop in-timer er heller ikke tilgjengelig på grunn av smittevernhensyn.

– Jeg synes ikke dette er bra. Er ikke det å få pass en rettighet vi har, spør Lingner.

Anni og Jean-Yves Lingner nyter et glass rosévin i solveggen på Stovner og drømmer om Provence. Foto: Ketil Blom Haugstulen

– Stort trykk

Politiet bekrefter utfordringene. Første ledige time i Øst politidistrikt, tidligere Follo, Romerike og Østfold, er 9. juli. De bekrefter at de har dårlig kapasitet.

– Alle timene vi legger ut ekstra på ettermiddager og i helger nå, blir borte med én gang, sier Heidi Vinsrud, seksjonsleder i Øst politidistrikt.

Både de og Oslo politidistrikt, som inkluderer Asker og Bærum, arbeider med å utvide kapasiteten og åpningstidene.

– Det er et stort trykk nå, og vi ansetter ekstra personell i disse dager, sier Lars Borge Blomquist, leder for passavsnittet i Oslo politidistrikt.

Det kan bli åpnet for å dra utenlands i sommer, men passkapasiteten er begrenset. Foto: Jon Olav Nesvold, NTB

Fakta Gjenåpning og utenlandsreiser Når epidemien er under kontroll, starter første steg i gjenåpningen. Dette startet forrige fredag, 16. april.

Trinn to blir aktuelt i siste halvdel av mai, ifølge Erna Solberg. Reiser innenlands kan gjennomføres, men du rådes fortsatt til ikke å reise unødvendig utenlands.

Det tredje trinnet kan være aktuelt i slutten av juni, hvis smitten ikke øker. Det vil bli åpnet for flere utenlandsreiser, men med fortsatt krav til karantene og testing. Disse kravene kan imidlertid bli endret fra i dag.

Med trinn fire kan mye være mer tilbake til normalen. En må regne med at det kan være krav om karantene og test for reisende fra enkelte områder. Vis mer

Tre av ti vil utenlands

Utfordringen i Oslo skyldes at ikke alle 15 skrankene kan holde åpent samtidig på grunn av smittevern. Oslo-politiet fraråder de som ikke vet sikkert at de skal til utlandet, å booke. De har mål om at flest mulig skal få pass før sommeren.

Folkehelseinstituttet sier at man kan dra utenlands i sommer, så lenge man følger reglene for smittevern og karantene. Regjeringen har ikke satt noen dato for gjenåpningen, men når man kommer til gjenåpningens trinn tre, vil det bli åpnet for flere utenlandsreiser.

Rundt tre av ti av nordmenn som planlegger ferie, vil dra til utlandet. Det viser Virkes undersøkelse fra tidligere i år. Spania og Hellas er blant favorittmålene.

– Kan de som nå får time i juli, risikere at sommerplanene ryker?

– Ja og nei. Vi vil fremover legge ut flere timer og øke vår kapasitet. Det vil si at de som har booket i juli og er redd for å ikke rekke sin reise, bør følge med på våre nettsider og booke om avtalen sin når det kommer nye timer, svarer Blomquist i Oslo-politiet.

– Vi har et stort etterslep fra dem som ikke fikk i pass i fjor, og dette kommer i tillegg til de nye søkerne. De som trenger pass nå, bør følge med hele tiden, svarer Vinsrud i Øst politidistrikt.

Sarah (14) og Gabriel (t.v.) og Marius (16) leker på trampolinen i hagen. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Irriterende ekstrakostnad

Anni Lingner sier familien hadde en kort tur til Frankrike i fjor sommer, da det var grønn status. Nå er hun i tvil om det skjer i år uten pass.

– Det blir dyrt å kjøpe tre nødpass. Det er spesielt ergerlig i og med at jeg var ute veldig god tid, sier Lingner.

Et nødpass koster 1000 kroner.