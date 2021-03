Styrker tilbud innen psykisk helse med ti millioner kroner: – Nå er det overlevelsesmodus

Oslo haste-oppbemanner med psykologer for å møte pandemien. Ti millioner kroner skal brukes for å møte et kraftig økende behov.

Aleksander Nawracala (17) i lokalene hos Ung Arena Sør. Han er ikke overrasket over at det er unge som sier de sliter mest under pandemien. Ung Arena får nå tre ekstra psykologstillinger. Foto: Paal Audestad

Arnhild Aass Kristiansen

25. mars 2021 14:13 Sist oppdatert nå nettopp

– Tilbakemeldingene er unisone og uten unntak. Trykket på psykisk helse er større enn noensinne for innbyggerne i Oslo. Det sier helsebyråd i Oslo, Robert Steen (Ap), til Aftenposten.

Byrådet setter nå inn ekstratiltak for å bøte på situasjonen.