Skal sikre Oslos innbyggere nok vann

Den lave vannstanden er uheldig for fiskelivet, mener fylkessekretær Hjalmar Eide i Norges jeger- og fiskerforbund.

Vannføringen i Akerselva ble redusert tirsdag. Bildet er tatt onsdag ettermiddag.

Den siste tiden er det kommet svært lite nedbør i hovedstaden. Det har ført til lavere tilsig inn til Maridalsvannet som er Oslos viktigste drikkevannskilde.

Tirsdag 14.00 reduserer Vann- og avløpsetaten i Oslo vannføringen i Akerselva. Om sommeren pleier minstevannføringen å være på 1500 liter i sekundet. Nå reduseres den til 1000 liter i sekundet.

– Vi gjør det for å være sikre på at vi har nok vann i magasinene i Maridalsvassdraget. På den måten er vi sikre på at vi kan gi Oslos innbyggere nok vann, sier kommunikasjonsleder i Ny vannforsyning Oslo Gro Haldis Elden.

– Hvor lenge kommer dere til å redusere vannføringen?

– Det kommer an på hvor lite nedbør det er. Kommer det et ordentlig regnskyll, vil vi øke vannføringen igjen, sier hun.

Oversikt over vannføring for Akerselva i 2021.

– Vanskelig å være liten fisk

Fylkessekretær i Norges jeger- og fiskerforbund i Oslo Hjalmar Eide sier at den lave vannstanden er uheldig for fiskelivet.

– Det blir større fare for sykdomsutbrudd og soppinfeksjoner fordi fisken står tettere. Og fisk som skal gyte, kommer seg gjerne ikke ut i elven, men blir værende i fjorden, forklarer han.

Eide sier at risikoen for dette øker når vannet er så pass varmt som nå:

– Det kan rett og slett bli vanskelig å være en liten fisk.

– Hvor lenge kan vannstanden være så lav før infeksjoner og sykdomsutbrudd vil komme?

– Det er veldig vanskelig å si. Men over helgen er det meldt nedbør. Jeg håper og tror at det vil hjelpe, sier han.

Påvirker mulighetene for fiske

Fiskesesongen åpnet 1. juli. Mange fiskere ønsker mer vann i elven.

Oslomarkas fiskeadministrasjon (OFA) har imidlertid forståelse for at drikkevannsforsyningen må prioriteres foran fiske.

– Det er kanskje ikke lov til å si det, men jeg håper at det kommer regn snart, for da øker forsyningen og muligheten til å kunne fiske igjen, sier anleggsbestyrer i OFA Dag Øivind Ingierd.

Brunt vann i Nydalen

Onsdag ettermiddag fikk Aftenposten tips om at vannet i Akerselva var svært brunt i nærheten av badeplassen i Nydalen.

Vann- og avløpsetaten (VAV) opplyste at det kom fra en byggegrop som graves av entreprenørfirmaet Skansa.

– Jordmasser har lekket ut i elven og gjort vannet brunt. Arbeidene er nå stoppet, sa Lars Erik Berger, overordnet vakt i VAV, til Aftenposten rett før klokken 14.30.

Ifølge Christopher Griffiths, senior kommunikasjonsrådgiver i Skanska, støtte arbeiderne på et rør som ikke var avbildet på deres planer.

Tilsig av jord og leire fra byggegropen rant gjennom røret og ut i Akerselva, men ifølge Griffiths ble dette oppdaget raskt.

Da ble arbeidet stanset og massene ble fylt tilbake og pakket hardt slik at lekkasjen stoppet.

Vannet ved badeplassen i Nydalen var brunt i en kort periode onsdag ettermiddag. Det skyldtes gravearbeider.

Ifølge Lars Erik Berger i VAV kunne en bedring i vannkvaliteten sees raskt.

Da Aftenposten var i Nydalen en drøy time senere, var det ikke lenger tegn til brunt vann. Flere ivrige badere var allerede tilbake i vannet.

En geolog fra Skansa skal torsdag gjøre en vurdering av grunnforholdene, opplyser Griffiths.