31 fikk bøter i løpet av en drøy time. Politiet varsler flere kontroller denne uken.

En elsparkesyklist snudde da han så politiet i Torggata, men ble hentet inn av sykkelpatruljen. 31 syklister og elsparkesyklister ble bøtelagt under onsdagens kontroll.

Her blir en av elsparkesyklistene vinket til side etter å ha kjørt på rødt i krysset Hausmanns gate og Torggata onsdag. Det endte med 1300 kroner i forenklet forelegg.

De siste dagene har politiet hatt flere kontroller mot syklister og elsparkesyklister i Oslo sentrum. De fleste som er blitt tatt, har kjørt på rødt lys. Det gir et forenklet forelegg på 1300 kroner.

Enkelte er også blitt stoppet fordi det var to eller flere personer på elsparkesykkel. De har fått 3000 kroner i gebyr.

Likevel er det mye som tyder på at mange ikke har fått med seg hvilke regler som gjelder for tohjulingene. Under onsdagens kontroll, som er nummer fire siden fredag, ble det stoppet hele 29 personer fordi de ikke stoppet for rødt lys. I tillegg fikk to personer gebyr for å ha med seg passasjer på elsparkesykkel.

I løpet av fem kvarter midt på dagen skrev åtte politibetjenter forelegg og gebyrer for 43.700 kroner. De som ble tatt, hadde kjørt ulovlig i krysset Torggata og Hausmanns gate.

Én av dem som hadde kjørt på rødt, snudde da han så en politimann litt lenger inn i Torggata. Han satte kursen nedover mot Storgata. En politibetjent på sykkel måtte da trå til. Elsparkesyklisten ble innhentet og fikk med seg et forelegg på turen videre.

«Tinghus-patruljen»

– Jeg synes 31 reaksjoner på fem kvarter er mye. Fredag hadde vi 19 reaksjoner på én time. Nå er dette vår fjerde kontroll siden fredag. Så det er et høyt tall. Det tok ikke mer enn fem minutter før vi hadde stoppe de tre første i dag, sier Kenneth Skogheim.

Han er politifaglig leder i seksjon for arrest og fremstilling i Oslo-politiet. Til daglig jobber betjentene i denne seksjonen med blant annet å kjøre siktede og tiltalte til Oslo tingrett.

Nå som det er rettsferie, har denne enheten ledig kapasitet. Fredag starte de å kontrollere sykler og elsparkesykler i Oslo sentrum. Før onsdagens kontroll hadde Skogheim notert 41 reaksjoner. Nå er tallet kommet opp i 72.

– Nå som det er rettsferie, må vi bruke politibetjentene våre til andre oppgaver. På grunn av de høye ulykkestallene har vi valgt å ha fokus på elsparkesyklister og syklister. Det at de som blir stoppet får en reaksjon, er egentlig bare en bevisstgjøring for dem som kjører ulovlig, sier Skogheim.

Kenneth Skogheim i Oslo politidistrikt.

Han legger ikke skjul på at det også blir kontroller som dette de neste hverdagene.

– De aller fleste følger lover og regler, men noen synes det er greit å sykle på rødt. De fleste som blir stoppet, synes det er bra at vi har kontroller. Det er ikke uvanlig at fotgjengere gir tommelen opp til oss. Og så er det noen elsparkesyklister som stopper hos oss for å spørre om regler. De lurer på hvor høy fart de kan ha eller om de kan ha med seg en passasjer, sier Skogheim.

Maksfart for en elsparkesykkel er 20 km/t. I mai kom det nye regler som forbyr passasjer på elsparkesykkel.

Fikk forelegg – vil fortsette som før

«Ha noe bedre å bruke tida deres på», mumlet en ung mann idet han satte fart på sin elsparkesykkel etter å ha fått et forelegg på 1300 kroner.

Ingen av dem som ble stoppet, ønsket å stå frem med navn og bilde. En av dem som fikk forelegg på 1300 kroner, sier til Aftenposten at det er bra at politiet har kontroller.

Han fikk forelegg på 1300 kroner for kjøring på rødt lys, men mener at det ikke var trafikkfarlig da det ikke var noen biler i nærheten.

– Hvorfor stoppet du ikke på rødt?

– Jeg føler at jeg kjører trafikksikkert. Det var ikke en eneste bil på veien da jeg kjørte. Jeg vil fortsette å kjøre på rødt så lenge det er klart og trafikksikkert, svarer mannen og suser videre inn mot Oslo sentrum.