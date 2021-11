Vil lage verdensledende innovasjonsdistrikt i Oslo – og gi T-banestasjon nytt navn

Arkitekter og byutviklere har brukt ett år på å gruble over hvordan Oslos nye sentrum for innovasjon kan bli.

Her ser vi en illustrasjon av hvordan forfatterne bak mulighetsstudien ser for seg at Fysikkbakken, den grønne gressbakken som strekker seg fra Blindern og ned mot Marienlyst, kan se ut i fremtiden. Det brune bygget midt i bildet er Fysikkbygningen.

8 minutter siden

London har sitt Knowledge Quarter. Svenskene skaper sin Stockholm Science City. Boston og København er andre forbilder. Nå følger Oslo etter.

En smeltedigel for nye ideer, kunnskap, forskning og næring. Et klekkeri for oppstartsbedrifter. Et urbant strøk med bypuls, studentliv, spisesteder og boliger.

En serie med svulstige klisjeer? Nei, dette er fremtidens Blindern, mener initiativtagerne.

Men ikke bare Blindern. Oslos nye kunnskapsbelte skal strekke seg fra Majorstuen, via Marienlyst, opp mot Blindern og Forskningsparken og videre mot Gaustad og Ullevål.