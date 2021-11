En gutt var ute og gikk med papegøyen sin. Slik stoppet alle togene på Oslo S.

Det ble forsinkelser og frustrerte passasjerer midt i rushtiden tirsdag ettermiddag. En papegøye stengte ned all togtrafikken på Oslo S.

En papegøye satte seg tirsdag fast i en bæreline på Oslo S. Det er en av ledningene som holder kontaktledningen til toget oppe.

9. nov. 2021 20:34 Sist oppdatert nå nettopp

Papegøyen hadde satt seg fast i bærelinen, som er en av ledningene som holder kontaktledningen til toget oppe.

Stine Strachan, pressevakt i Bane Nor, sier at det var brannvesenet som kontaktet dem og ba om at de skulle skru av strømmen. Slik kunne de redde ned papegøyen:

– Vi følger brannetatens instrukser. Når de sier stopp, så gjør vi det.

Strachan er ikke sikker på hvordan papegøyen har klart å sette seg fast, men sier at linen er ute i friluft. Sannsynligheten for at noe sånt skjer er veldig liten. Hun har ikke hørt at det har skjedd noe lignende tidligere.

Papegøyen forårsaket forsinkelser på alle tog som går forbi Brynsbakken, i begge retninger fra Oslo S. Her er tavlen fra Sandvika togstasjon.

Vaktkommandør Hans Erik Tysdal i Oslo brann- og redningsetat kunne fortelle at det var en gutt som hadde vært ute og gått med papegøyen da den fløy av gårde og satt seg fast i ledningen over togsporet.

En forbipasserende kvinne ringte inn til brannvesenet. Hun så at gutten var på vei mot gjerdet for å forsøke å redde papegøyen selv.

– Da måtte vi ut og hjelpe til med å få den ned igjen, sier Tysdal.

Han sier det gikk bra med både papegøyen og gutten. De ble gjenforent etter redningsaksjonen. Han er ikke kjent med om papegøyen måtte sjekkes av veterinær.

Han forteller at de har en del dyreoppdrag i løpet av året, men ikke så omfattende som dette:

– Vi må ta ekstra sikkerhetshensyn når vi skal nærme oss strøm på toglinjene, så det var fire biler der fra brann- og redningsetaten.

Oslo S var stengt for togtrafikk i 25 minutter fra ca. klokken 16 til 16:25. Klokken 16:33 kunne Vy opplyse om at trafikken var i gang igjen. Bane Nor skrev på sine hjemmesider at folk måtte regne med forsinkelser utover kvelden.

– Det ble en lykkelig slutt for papegøyen, og så håper vi folk ikke kom altfor sent hjem, sier Stine Strachan.