Oslo før: Da kornet tok trikken

Mange lesere fulgte oppfordringen og sendte inn minner fra den gang Oslo hadde trikkelinje til Vippetangen. Den ble utgangspunktet til linjen for verdens eneste korntrikk.

De to store grå korntrikkene ble snart et kjent trekk i bybildet på sin vei mellom Vippetangen og møllene langs Akerselva.

Nå nettopp

Allerede i 1894 fikk Kristiania Nordens første elektriske sporvogn og opprettet seks år senere den såkalte «Fæstningslinien». Den gikk et lite stykke utover Bjørvika, frem til anløpsstedet for Amerikabåtene. I tillegg fortalte mange lesere at barndommens turer ut til bade- og hytteøyene startet med å ta trikken til Vippetangen.