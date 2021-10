I vår fant de kvikkleire her. Nå sikres området mot skred.

Rett før sommeren ble det funnet kvikkleire i den populære Oslo-parken. Det er ikke farlig å oppholde seg der, ifølge Oslo kommune.

I Myraløkka-parken ved Sagene ble det oppdaget kvikkleire før sommeren. Nå sikres parken. Men skolen som skal flytte inn i fabrikklokalene nede ved elven, må vente.

Ved Sagene, i en skråning ned mot Akerselva, ligger parken Myraløkka. På nedsiden, langs elvebredden, bygges det for tiden skole og barnehage i et gammelt fabrikkbygg. Her skal Den tysk-norske skolen i Oslo flytte inn.

I forbindelse med ombygging av fabrikkbygget og uteområdet ble det tatt prøver av jordsmonnet for å sjekke områdets stabilitet. Og i mai kom resultatet: