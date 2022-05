Dette høyhuset skal kunne forvandles til (nesten) hva som helst

Først noen år som kontorbygg. Så forvandling til boliger. Etter hvert verksteder og lager. Dette høyhuset skal kunne endres til alt sammen.

Bare hver tredje etasje i høyhuset vil ha gulv i faste materialer. Dermed blir det enklere å endre både høyder og bruk etter behov.

– Jeg satt i London under pandemien og så hvordan hele markedet for bygninger forandret seg. Plutselig var det ikke bruk for kontorer, mens alle ville ha mer plass hjemme.

Tomas Stokke forklarer hvordan han fikk ideen til en ny, superfleksibel bygningstype. Arkitekten bor i London og har sett hvordan nesten nye kontorbygg måtte rives fordi det ikke er bruk for dem. Hvordan det plutselig var behov for flere store enn små boliger. Og hvordan buzz-ordet «gjenbruk» ikke lenger bare kan handle om å bevare bygninger. De må kunne brukes til helt nye ting i fremtiden.