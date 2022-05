Skogbrannfaren er over for denne gang. Men i Oslo må du fortsatt spare på vannet.

For første gang på syv uker slipper du å forholde deg til farevarsler om skogbrann. Mens bøndene jubler over regnet, har det lite å si for vannkrisen i hovedstaden.

Fra tirsdag neste uke er det ventet flere dager med regn på Østlandet.

21. mai 2022 13:54 Sist oppdatert 7 minutter siden

Fredag åpnet himmelen seg over deler av Sør-Norge. Mest fikk Hemsedal og Nesbyen, med henholdsvis 20 og 25 mm.

Det opplyser vakthavende meteorolog Rafael Escobar Løvdahl til Aftenposten.