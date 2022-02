Rekordmange superdyre boliger

Antall boliger i den aller øverste prisklassen gjorde et kjempehopp i fjor. Her kan du se hvor de ligger – og hva de er solgt for.



Denne villaen i Tennisveien på Slemdal toppet prislisten i et rekordår for «virkelig dyre» boliger.

Nå nettopp

Synes du boligprisene er høye? Vi har sett på de virkelig dyre boligene. De som får selgerne til å le hele veien til banken.

De ligger i stor grad i Oslos vestligste bydeler og Bærum, nærmere bestemt Snarøya, der syv av kommunens ti dyreste befinner seg.

Aftenposten har innhentet tall som viser at vi aldri har vært i nærheten av så mange salg over 20 og 30 millioner som i fjor. I særklasse dyrest var eneboligen i Tennisveien på Slemdal i Oslo som gikk for 102,5 millioner.