Her har Obos kjøpt opp en ny bydel i all hemmelighet

I all stillhet har Obos kjøpt tomt etter tomt helt sør i byen. Nå går de ut med planene for et av Oslos største nye boligprosjekter.



Obos har sikret seg alle bygningene mellom jernbanen og Rosenholmveien til venstre i bildet. De nesten 100 målene inneholder alt fra høyst brukbare kontorbygg til rene rønner.

Nå nettopp

Slitte lagerbygg og gammel industri. Bakgårder fulle av skrot. Hus som er nær ved å knele. Og ganske nye kontor- eller forretningsgårder i full drift.

Bygningsmassen som om noen år trolig skal erstattes av inntil 2000 nye boliger, er mildt sagt blandet. Men i over tre år har Obos målbevisst kjøpt seg opp på stripen mellom Rosenholmveien og Østfoldbanen helt sør i Oslo.