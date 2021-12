Bystyret sa nei til erstatte «stygt» juletre til London: – Det er tanken som teller

Bare Oslo Høyre synes årets juletregave til London er så stygg at Oslo bør donere et nytt tre.

Hvert år siden 1947 har Oslo gitt London et juletre i gave som takk for hjelpen under krigen. Men ofte har tærne blitt beskyldt for å være lite pene. Her fra huggingen av 2019-treet, som ble beskyldt for å være «anemisk». Årets tre har også fått gjennomgå. Fra venstre: Oslo-ordfører Marianne Borgen og Ruth Bush, daværende borgermester i London-bydelen Westminster. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB.

Årets juletre fra Oslo har fått gjennomgå i britiske medier og på sosiale medier for å være stygt og ankomme Trafalgar Square med brukne grener.

Under bystyremøtet onsdag foreslo Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg at Oslo burde spandere et nytt tre på de misfornøyde londonerne. Det var NRK som først omtalte saken.

Rygg leste opp noen av kommentarene om treet under bystyremøtet:

«Looks like last years tree!», «It is half dead», «have we gone to war with Norway?» og, ikke minst: «Norway does not take the sacking of Ole Gunnar Solskjær well!»

– Treet skal spre glede i førjulstiden i London, og gis i takknemlighet for hjelpen vi fikk under krigen. Vi kan jo le av dette – men det er jo litt trist, sa Rygg.

Hun oppfordret bystyret til å dekke Londons utgifter til et nytt tre hvis de skulle ønske det, og i fremtiden sørge for at etableres rutiner for å inspisere og godkjenne treet etter at fraktskipet ankommer England. Hun pekte på at treet så fint ut da det ble felt, og at skadene må ha skjedd under transporten.

Trædal: – Det er tanken som teller

Men det var ingen andre partier som mente London burde få et nytt tre.

– Jeg tenker at bystyret skal tenke på dette som er kjærlighetstre som har stor betydning både for oss som gir den gaven, men også for de som mottar gaven. Hvert år mottar ordføreren i Oslo utallige brev om hva dette treet betyr for folk flest. Jeg kan berolige Høyre med at i år har det kommet ekstra mange brev som takker for denne symboltunge gaven, fortalte ordfører Marianne Borgen (SV).

– Det er ikke noe behov for å bytte det ut etter min vurdering, sa ordføreren.

Hun mente de stadige diskusjonene om juletregaven fra Norge også viser at folk bryr seg, og at engasjementet er positivt.

MDGs gruppeleder Eivind Trædal mente det var verdt å minne om «hva vi sier til ungene våre i juletiden»:

– Det er tanken som teller, og den fineste julepynten vi har, er ikke nødvendigvis den blankeste og dyreste, men den rufsete dorullnissen, påpekte han.

Aps gruppeleder Andreas Halse mener man kan ta kritikken fra «noen blant ni millioner londonere med britisk ro». Han synes treet ser helt fint ut, fortalte han.

– Trist

Frps gruppeleder Camilla Wilhelmsen klarte ikke å skjule at hun var oppgitt over forslaget:

– At vi skal sitte og vedta dette her, det synes jeg med respekt å melde ikke passer seg.

Cecilie Lyngby i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) sa hun forundret seg litt over forslaget.

– Hvis man skal sende et nytt tre, vil det neppe være klart til julaften, hvis vi skal sende det ned og pynte det igjen. Da får vi heller se på neste års tre og ta det derfra, sa hun.

Tradisjonen med norsk julegran til London ble etablert i 1947, som takk til det britiske folk for hjelpen under andre verdenskrig. Det er ikke første gangen juletreet skaper misnøye hos britene. I 2019 fikk treet kritikk for å se særdeles tynt ut.

En Twitter-bruker lurte på om treet hadde vært på slankekur, en annen beskrev det som blodfattig, ifølge NRK.

«Jeg synes altså det er trist at Oslo skal sende London et tre som ser slik ut år etter år. Men – det ser det altså ut til at resten av bystyret synes er helt fint. Så da blir det sånn!», skriver Rygg i en e-post til Aftenposten etter at kun Høyres representanter stemte for forslaget.

Årets tre er fra Østmarka og er 70 år gammelt og omtrent 22 meter høyt.