Ni av ti Oslo-borgere er beskyttet mot koronaviruset, men én gruppe trekker ned vaksinegraden

Oslo-ungdommene har den laveste vaksineandelen i landet. Mange har vært smittet og trenger derfor ikke vaksinen, sier Helseetaten.

Denne høsten startet vaksineringen av elever ved Oslos ungdomsskoler. Aftenposten var til stede da sykepleiere fra Oslo kommune satt i gang med vaksinasjonen av flere elever ved Majorstuen skole i midten av september.

Mens majoriteten av Oslos befolkning har tatt både en og to doser av koronavaksinen, går det saktere med de aller yngste. FHIs ukesrapport viser at Oslo er det fylket i landet hvor lavest andel av unge har tatt 1. dose av koronavaksinen.

Vaksineandelen blant 16–17 åringer for 1. dose varierer fra 91 prosent i Oslo til 99 prosent i Trøndelag.

I gruppen 12 til 15 år er det 66 prosent av Oslos befolkning som har tatt 1. dose. Mens det i Trøndelag er 85 prosent.

I flere fylker har altså langt flere av den unge befolkningen fått minst 1. vaksinedose. Dette gjelder også for 16- og 17-åringene. Men for den aldersgruppen er det mindre forskjell mellom fylkene.

Mange har vært smittet

Unge mellom 16 og 17 år anbefales å ta to doser av koronavaksinen, mens de mellom 12 og 15 år får tilbud om én dose. Dersom man har hatt korona, skal man ikke vaksineres.

Her ligger noe av svaret på hvorfor så få har tatt 1. dose i aldersgruppen 12 til 15 år.

– I Oslo er det 80 prosent i aldersgruppen som har beskyttelsesgrad 1 eller 2, sier Frode Hagen, Oslo kommunes smittevernoverlege.

Smittevernoverlege Frode Hagen.

Beskyttelsesgrad 1 betyr at man enten har hatt covid-19 eller tatt 1. vaksinedose. Dersom man har beskyttelsesgrad 2, så har man enten hatt covid-19 og i tillegg fått en vaksinedose, eller så har personen fått to vaksinedoser.

– Denne aldersgruppen tilbys normalt en vaksinedose, men de som har hatt viruset trenger ingen vaksiner. Det er rundt 200 personer i denne aldersgruppen som har fått to eller tre vaksinedoser, de tilhører risikogruppen, sier Hagen.

To av ti ubeskyttet

Oslo-ungdommen har relativt høy grad av beskyttelse mot koronaviruset sammenlignet med ungdommer i andre fylker.

Oslo kommunes tall viser at 20 prosent av de i aldersgruppen 12 til 15 år ikke er beskyttet.

– Det stemmer overens med FHI sine tall, som inkluderer både vaksine eller gjennomgått sykdom.

FHIs tall viser at 21 prosent av barna i denne gruppen er ubeskyttet, altså litt høyere enn Oslos egne tall. Til sammenligning er litt over 17 prosent av barna i den samme aldersgruppen i Trøndelag ikke beskyttet.

Pandemiens episenter

Norge måtte før jul stenges ned igjen. Men Oslo er på mange måter blitt rammet hardere enn andre.

Oslo har en ung befolkning sammenlignet med mange andre kommuner. De unge er gjerne mer bevegelige og sosiale. Da øker også sjansen for å bli smittet.

De videregående skolene ligger også spredt rundt omkring i byen, noe som fører til at mange unge må reise på kryss og tvers av byen. Dette er også en av grunnene til at de videregående skolene starter det nye året på rødt nivå.

I Oslo har man tatt i bruk det gamle Munchmuseet på Tøyen for å øke farten i vaksineringen av byens befolkning.

Dette til tross for at smitten har vært lavest blant de eldste elevene, samt at FHI og Helsedirektoratet anbefalte gult nivå. Denne uken forsvarte Oslos skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll regjeringens avgjørelse.

– Det er jo sånn at jo eldre ungdommer er, jo mer mobile er de. Så det å ha et høyere tiltaksnivå der, kan begrense mobilitet på tvers i byen og dermed kanskje bidra til å dempe smittespredning, sa hun til Aftenposten.

Hvor lenge vgs-elevene må være på rødt nivå, er ikke avklart. Regjeringen har varslet en ny vurdering i den andre uken i januar.