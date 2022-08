Avlivingen av Freya sammenlignet med mafiadrap

Drapet på Freya truer med å sverte Norges omdømme. Det skriver storavisen The New York Times. De beskriver avlivingen som «en slakt med mafialignende effektivitet».

Avlivingen av Freya har skapt mange reaksjoner i utlandet. Det kan skade Norges omdømme på sikt.

«Men da natten falt på, og Freya ble alene, satte fiskeriproffene i gang. De henrettet Freya med det sjefen deres, Frank Bakke-Jensen, en tidligere norsk forsvarsminister, senere kalte «kuler som passer til dette oppdraget». De dekket kroppen hennes med en presenning, klippet tauene til båten og tauet bort offeret, og returnerte fartøyet neste dag, tomt og rengjort, uten spor.»

Slik beskriver New York Times’ Roma-korrespondent, Jason Horowitz, avlivingen av Freya. Han bruker ord som «mob-like hits» (mafialignende drap) og «slaying of the summer» (sommerens drap).

I tillegg skriver han at drapet på Freya har polarisert Oslo og truer med å sverte omdømmet til et land som vanligvis er mer forbundet med diplomatiske godgjerninger enn mafialignende drap.

Freyas død nådde forsiden av New York Times lørdag.

Han er bare én av mange utenlandske journalister som har omtalt avlivingen. Han er heller ikke alene om å være kritisk i ordlaget.

Forrige uke hadde den britiske storavisen The Guardian en tegneseriestripe på trykk om hendelsen.

Der står det blant annet: «Jeg er så sinna på den meningsløse døden til hvalrossen».

Men hvordan påvirker egentlig all denne negative oppmerksomheten Norges omdømme?

– Skaker ved bildet av Norge

Katrine Mosfjeld, leder for forbrukermarkedsføring i Visit Norway, mener at hendelsen skaker ved det bildet en del har av Norge, som et land med fantastisk natur og som setter bærekraft høyt.

– Men hvorvidt det vil få betydning for denne posisjonen på lang sikt, er for tidlig å si. Det vil blant annet avgjøres av hvor langvarig den negative omtalen i mediene blir, skriver hun i en e-post til Aftenposten.

I flere uker har ønsket om å se Freya samlet mennesker langs vannkanten i området rundt Oslo.

Professor Peggy S. Brønn er professor ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI.

Hun regnes som en av Norges fremste omdømmeeksperter.

Brønn mener det er et gap mellom utlendingers forventning om norsk fredsommelighet og hva det innebærer å leve med ville dyr. Samtidig er assosiasjonene folk får til dyrene ikke nødvendigvis avstemt med virkeligheten.

– Vi har en tendens til å tillegge dyr menneskelige egenskaper. At de bare er koselige. Barn har jo hvalrosser og isbjørner som kosedyr. Vi «glemmer» at de er ville.

Hun har selv fulgt saken med interesse, og synes myndighetenes resonnementer har vært logiske.

– Fagfolk tar beslutninger på bakgrunn av fakta. Men kanskje kunne de vist litt mer forståelse i sin kommunikasjon. I denne saken er det en kræsj mellom fakta og følelser. Og det emosjonelle vinner alltid frem, sier Brønn.

Hun tror ikke saken varig vil skade Norges omdømme internasjonalt.

– Det er en snakkis. Men det er mange andre store ting å bekymre seg for i verden enn stakkars Freya.

– Vanskelig å få frem nyanser

Kommunikasjonsdirektør i Fiskeridirektoratet Anette Aase har ingen kommentar til omtalen i The New York Times’ seneste artikkel.

Til den generelle kommunikasjonen i Freya-saken skriver hun i en e-post:

– Sammen med en fragmentert medieverden, der ting skal skje raskt og gjerne med korte setninger og kule bilder, er det vanskelig å få frem nyanser og et totalbilde, ikke minst til et internasjonalt publikum.

Og videre:

– Det er alltid noe vi kunne gjort bedre, og det skal vi diskutere når det roer seg litt og vi har hodet over vannet.