New York Times sammenligner avlivingen av Freya med mafiadrap

Drapet på Freya truer med å sverte Norges omdømme. Det skriver storavisen The New York Times. De beskriver avlivingen som «en slakt med mafialignende effektivitet».

Avlivingen av Freya har skapt mange reaksjoner i utlandet. Det kan skade Norges omdømme på sikt.

21. aug. 2022 17:22 Sist oppdatert nå nettopp

«Men da natten falt på, og Freya ble alene, satte fiskeriproffene i gang. De henrettet Freya med det sjefen deres, Frank Bakke-Jensen, en tidligere norsk forsvarsminister, senere kalte «den ammunisjonen som skal brukes til den type dyr». De dekket kroppen hennes med en presenning, klippet tauene til båten og tauet bort offeret, og returnerte fartøyet neste dag, tomt og rengjort, uten spor.»

Slik beskriver New York Times’ Roma-korrespondent, Jason Horowitz, avlivingen av Freya. Han bruker ord som «mob-like hits» (mafialignende drap) og «slaying of the summer» (sommerens drap).