Forbud mot bruk av ild i Oslo – sankthansbålene ryker

De siste ukene har det vært flere branner i blomsterpotter, blomsterkasser, på balkonger og terrasser. Fra torsdag er all bruk av ild i skog, bålplasser, parker og grøntområder forbudt.

På varme sommerdager har mange pleid å grille i Oslos parker. Fra og med torsdag blir dette forbudt. Vis mer

Brannvesenet og Oslo kommune innfører forbud mot bruk av ild i skog, utmark og innmark. Forbudet inkluderer også faste tilrettelagte bålplasser, parker og grøntområder i Oslo. Forbudet trer i kraft fra og med torsdag. Kommunen har vedtatt en midlertidig forskrift om det.

– Det er svært tørt i Oslo. Dette gir høy risiko for gress-, lyng- og skogbranner i kommunen, sier Sigurd Folgerø Dalen.

Han er kommunikasjonssjef i Brann- og redningsetaten.

Den midlertidige forskriften forbyr å gjøre opp ild, slik som å brenne bål, bruke grill, stormkjøkken, bålpanner og annen brenning med fast brensel.

Søndag begynte det å brenne på takterrassen til denne bygningen i krysset mellom Grensen og Akersgata.

Ingen sankthansbål

Brann- og redningsetaten presiserer at det fremdeles er lov å grille i egen hage. I tillegg kan det grilles i skolegårder, på parkeringsplasser og idrettsplasser, så sant disse ikke ligger nær skog og mark.

Den midlertidige forskriften varer til 30. juni. Dersom skogbrannfaren blir vesentlig redusert, vil man vurdere å oppheve forskriften tidligere.

– Vi er klar over at vedtaket er en stor inngripen i folks privatliv. På den andre siden har det allerede vært mange branner i gress, lyng og skog på bakgrunn av uaktsomhet, påpeker Dalen.

Forbudet innebærer at det ikke blir tillatt med sankthansbål i år. Tillatelser som allerede er gitt, er å anse som automatisk trukket tilbake.

De siste ukene har det vært flere branner i blomsterpotter, blomsterkasser, på balkonger, terrasser og gateplan i Oslo.

Derfor er rådet fra brannvesenet klart: Ikke stump sigarettsneiper i disse!

Høysesong for terrassebranner

Sommeren er høysesong for takterrassebranner. Sist søndag begynte det å brenne på takterrassen i kontorbygning i Grensen. Da brannvesenet trodde at de hadde kontroll over brannen, blusset den opp igjen. Brannårsaken er ennå ikke kjent. Politiet er i starten av etterforskningen og jobber ut ifra flere hypoteser.

Takbrannen i Grensen søndag kveld har resultert i store skader på bygningen. Brannårsaken er ennå ikke kjent.

På generelt grunnlag kan Dalen si at typiske årsaker til branner på terrasser og balkonger er bruk av åpen varme, som grill, stearinlys/telys, eller sigarettsneiper som kastes i tørre bed og potter.

– En outsider er refleksjon av solstråler i glass og annet materiale som over tid kan medføre antennelse av brennbart materiale, legger han til.

– Hva er deres råd for å forebygge slike branner?

– Vær aktsom når du benytter åpen varme som grill, og kast sneipen på et forsvarlig sted. Branner som starter utvendig på terrasser, balkonger og kasser, kan raskt spre seg til bygningskonstruksjonen og skape store bygningsbranner, som er utfordrende å slukke.

– Hvorfor er det utfordrende å slukke slike branner?

– Branner som setter seg i bygningskonstruksjonen, finner fort hulrom, skjulte rom og branngater der vi ikke lett kommer til med slokkevann. Det øker kompleksiteten i slukkearbeidet. Da må vi fysisk jakte på brannen ved å renske bort lag for lag med bygningsmateriale. Det er en tidkrevende og ressurskrevende prosess, slik vi har sett i Grensen denne uken, svarer Dalen.