To til fire fødestuer stenges på OUS etter 1.100 færre fødsler på ett år

Fødeavdelingene ved Oslo universitetssykehus (OUS) hadde 1.100 færre fødsler i fjor sammenlignet med året før. Nå skal to til fire av fødestuene stenges.

Oslo universitetssykehus (OUS) vil stenge to til fire av sine til sammen 20 fødestuer som følge av færre fødsler.

17.01.2023 17:19

På OUS-avdelingene på Ullevål sykehus og Rikshospitalet ble det registrert 8.273 fødsler i fjor mot 9.405 året før – altså en nedgang på 12 prosent.

– Dette er en betydelig nedgang, og det er avgjørende for oss å bruke våre fagfolk på den beste måten for alle fødekvinner, deres partner og den nyfødte, sier leder Marit Lieng av Kvinneklinikken ved OUS.

– Drift ved flere fødestuer enn antall fødsler tilsier, er verken god bruk av nøkkelkompetanse i avdelingen eller fornuftig bruk av de økonomiske ressursene som stilles til disposisjon for vår virksomhet, sier hun videre.

– En tragedie

OUS har 15 fødestuer på Ullevål og 5 på Rikshospitalet – totalt 20 fødestuer.

– Når vi nå planlegger å stenge to til fire fødestuer, reflekterer det nedgangen i antall fødsler, sier Lieng, som sier det ikke er besluttet hvilke fødestuer som stenges.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) kom tirsdag med en tydelig beskjed til sykehusene om at de bør vurdere å kutte der det kuttes kan.

Vedtaket ble lagt fram på et allmøte tirsdag morgen. Jordmor og tillitsvalgt Kristin Bøhn er svært skuffet over nyheten.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at det er en tragedie. Det er en tragedie for fødselsomsorgen i Oslo, sier Bøhn til VG.

Sykehusene får mindre å rutte med

Samme dag holdt helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) årets tale til sykehusene. Der sa hun at strammere økonomi gjør at sykehusene får mindre å rutte med i 2023.

– Jeg vil be sykehusene se på hva de kan gjøre mindre av, sa Kjerkol fra talerstolen på sykehuset St. Olavs hospital i Trondheim.

Innstrammingen må skje for å håndtere økte priser og lønninger, påpekte hun. Dette betyr at større investeringsprosjekter og vedlikehold kan måtte utsettes. Budsjettkuttene rammer blant annet Oslo universitetssykehus (OUS) hardt, med kutt av 30 årsverk på Kvinneklinikken, 40 på barne- og ungdomsklinikken og 80 årsverk for psykisk helse og avhengighet, ifølge NRK.