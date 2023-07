Ruter-ansatte varslet, men ble ikke hørt. Så startet kaoset.

Flere ansatte i Ruter ytret bekymring da de overtok kjøringen av samfunnets mest sårbare. Men det nådde ikke ledelsen.

Det er slike spesialbiler som brukes i transporten i TT-tjenesten. Vis mer

Det er nå godt over ett år siden Ruter overtok ansvaret for TT-kjøring TT-kjøringForkortelsen «TT» står for tilrettelagt transport, og er et kommunalt tilbud til folk som ikke kan bruke offentlig kollektivtransport. Ofte er det folk med nedsatt funksjonsevne eller sykdom, som skal til og fra institusjoner som skole, dagsentre og pleiehjem. i Oslo. Nærmest umiddelbart startet problemene. Brukere fortalte om timelange telefonkøer og biler som aldri kom.

I høst gikk det fra vondt til verre. En ny operatør skulle under Ruter ha ansvar for kjøring av spesialbilene, og dermed kundene med størst behov. Avvikene florerte, og flere handlet om grove sikkerhetsbrudd.