Stem nå! Disse kan bli Årets osloborger.

Aftenpostens lesere har nominert kandidatene. Nå kan du stemme på din favoritt.

Hanne Waaler Lier Leder av Oslo-redaksjonen

I dag 13:11

Siden 2004 har Aftenposten hvert år gitt ekstra oppmerksomhet til mennesker som fortjener en utmerkelse for sin innsats i hovedstaden.

Årets osloborger skal være «en ildsjel som har beveget seg utenfor eventuelle stillingsinstrukser. En person som bruker tid og krefter på å gjøre hverdagen litt bedre for sine medmennesker. En som har gjort byen enda litt bedre å leve i.»

De siste ukene har våre lesere sendt inn en rekke forslag til hvem de mener fortjener prisen i 2021.

Nå er de nominerte også blitt vurdert av en jury i Aftenposten, og vi står igjen med følgende fire finalister:

Gi din stemme nederst i saken. Du kan stemme til og med 29. desember.

Fakta Disse er blitt kåret til Årets osloborger tidligere: 2004: Finn Abrahamsen 2005: Vibeke Omberg 2006: Wenche Foss 2007: Gunnar Sønsteby 2008: Kåre Stølen 2009: Arild Knutsen 2010: Hanne Kristin Rohde 2011: Fabian Stang 2012: Bengt Eriksen 2013: Christian Ringnes 2014: Frode Kyvåg 2015: Mohsan Raja 2016: Solveig Ude 2017: Mohamed Fariss 2018: David Adampour 2019: Eline Thorleifsson 2020: Espen Rostrup Nakstad 2021: Jan Grue Vis mer

Dag Endal kan bli Årets osloborger.

1. Dag Endal

Dag Endal førtidspensjonerte seg for å jobbe enda mer frivillig for idrettsklubben og lokalmiljøet på Haugerud.

– Det handler ikke først og fremst om å vinne i idrett, men om å bygge et lokalsamfunn, sier Dag Endal.

Det er nettopp denne innstillingen som har fått politikere og idrettstopper til å trekke frem Haugerud Idrettsforening som gullstandarden for hva et idrettslag bør være i et lokalmiljø.

Endal er nominert for alle de frivillige timene han i 15 år har lagt ned for å bygge opp idrettslaget og «landsbyen» på Haugerud og Trosterud, som ligger nederst i Groruddalen.

I høst har han også vært en tydelig stemme i offentligheten som har ropt varsku om hvordan manglende foreldreengasjement svekker idrettslagenes mulighet til å være en god arena for barn og unge.

Les hele intervjuet med Dag Endal her.

Ingrid Helene Bjørkholt Settem kan bli Årets osloborger.

2. Ingrid Helene Bjørkholt Settem

Settem er nominert til prisen for å være initiativtager og leder av Ellingsrud Musikalteater. 90 barn og ungdommer får et gratis fritidstilbud. Det hele drives på frivillig basis.

Hun er ildsjelen bak et kulturtilbud som er så populært at de må ha venteliste. Det er rett og slett ikke plass til flere på Rommen scene, der de setter opp forestillingene sine.

– Vi satte et tak på 50 deltagere, men jeg har så vanskelig for å si nei. Så nå er vi 90! Vi er full gang med øvelser til neste forestilling til sommeren. Først fra neste høst kan vi ta inn nye barn, sier hun.

Bjørkholt Settems familie bruker all sin fritid på musikalteateret, noe hjemmet bærer preg av. Frivillig kulturarbeid betyr mye logistikk og behov for lagringsplass av teatereffekter.

– Vi har ikke stue i forkant av forestillingene. Strengt tatt har vi vel ikke garasje heller. Kontoret mannen min leier, har han vel heller ikke, ler hun.

Les hele intervjuet med Ingrid Helene Bjørkholt Settem her.

Åsmund Gylder kan bli Årets osloborger.

3. Åsmund Gylder

Da Aftenposten tok kontakt og informert en lettere forbauset Gylder om at han er én av de nominerte til «Årets Osloborger», ble han tatt på sengen.

– Da du ringte, ble jeg nesten litt skamfull. Er det mulig? Så tenkte jeg at dette er en fantastisk ære. Jeg er veldig takknemlig og det betyr at man når ut. Samtidig så gjør jeg ikke dette alene, sier han.

Gylder leder den frivillige organisasjonen Lif Laga. Det hele startet i 2016. Stovnerungdom og Gylder ville gjøre noe for enslige mindreårige flyktninger.

De bestemte seg for å høste og lage eplemost av epler i området, som ellers ikke ville blitt brukt. Inntektene av salget skulle gå til flyktningene.

Etter hvert som årene gikk, og det ikke kom så mange flyktninger som man trodde på denne tiden, har organisasjonen utviklet seg. I dag er det en arena hvor ungdommen i bydelen skal få oppleve ansvar, mestring og læring.

Les hele intervjuet med Åsmund Gylder her.

4. Attia Mirza Mehmood

For mange er det en ren plikt å være FAU-leder. Attia Mirza Mehmood har vervet på syvende året og har nesten snudd opp ned på Bryn.

Attia Mirza Mehmood (47) har ett stort mål i livet: Å bringe mennesker sammen, så vi kan bli kjent og samarbeide.

I nærmiljøet på Bryn har hun fått til ting de fleste politikere kan misunne henne: Et prisbelønnet FAU, skolefestival, fredagsklubb og ungdomsklubb. Og ikke minst: Et nærmiljø folk er stolte av.

«En soleklar og sterk kandidat til tittelen Årets Oslo-borger», konkluderer begeistrede lokale forslagsstillere.

– Vi må erfare at vi ikke er ulike, uansett bakgrunn og klasse. Når vi møtes på tvers, brytes isen. Det opplever jeg hele tiden! sier hun.