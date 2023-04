Oslo fengsel trenger mindre plass. Arkitekter foreslår å slå hull i muren.

Mange av de innsatte i Oslo fengsel på Grønland skal ut av byen. Da kan vi endelig slå hull i «Berlinmuren», foreslår en gruppe arkitekter.

I dag ligger hele fengselsområdet mellom Grønland, Tøyen og Gamlebyen bak en høy mur. Kanskje kan den åpnes?

I november i fjor ble det omsider klart: Etter årevis med forgjeves tomtejakt blir Oslo fengsel værende på Grønland.

Men antall innsatte skal reduseres fra 243 til 140. Det blir bare innsatte i varetekt. Fengselet vil bli mindre, og deler av det skal rives og erstattes av nybygg.

– I dag er området en hvit flekk på kartet. En stor barriere midt i byen. Men vi har vent oss til at det er slik, sier partner Kurt Singstad i MAD arkitekter.

Han mener at Oslo nå får en åpenbar sjanse til å gjøre noe bra med området mellom Grønland og Galgeberg.

Slik ser den flere meter høye, 1,1 km lange muren ut i dag. På innsiden er det store ubrukte utearealer.

Vil «løslate» nabolaget

Sammen med kollega Lasse Lyhne Hansen har han på eget initiativ sett på mulighetene for det gedigne området mellom Grønland, Gamlebyen og Tøyen. Det ligger i dag bak en 1,1 kilometer lang mur. Og tilsvarer fem-seks bykvartaler med inntil 600 boliger.

De to har undersøkt bruken av arealene i dag. Og kom til at mer enn halvparten av utearealet ikke var i bruk.

– Kanskje hele nabolaget også omsider kan «løslates», spør Singstad.

Slik kan inngangen til det nye byområdet på innsiden av murene bli. Muren bevares, men åpnes opp.

Nå foreslår de å åpne fengselsmuren på utvalgte steder og skape by og aktivitet på innsiden.

– Dermed bevarer vi muren som historisk element, men gjør det mulig å bevege seg gjennom på en helt ny måte, sier Singstad.

Det vil koble Grønland, Gamlebyen og Tøyen langt bedre enn i dag. I tillegg vil den nye Klosterenga park bli enda viktigere for disse nabolagene.

En skisse av mulig utvikling på innsiden av fengselssomrfådet. «Botsen» ligger til venstre.

Helt nytt bystrøk

På innsiden foreslår de å bygge et helt nytt bystrøk i samme skala som var vanlig før muren ble bygget rundt 1930. Da var bryggeribygninger og hus på en til tre etasjer en del av områdets særpreg.

– Alt nytt må ikke være dobbelt så stort som det gamle. Og det kan bli et strøk med historisk forankring, sier Singstad.

De ser for seg lokaler for kultur og servering. Og kanskje verksteder og andre arbeidsplasser for innsatte som skal tilbakeføres. En møteplass for byen og fengselet.

Statsbygg har tidligere sagt nei til et forslag om å bruke det gamle Botsfengselet til kulturarena.

Det er altså svært tidlig i prosessen rundt selve fengselets fremtid. Og arkitektene har ikke presentert planene for Statbygg eller andre. Men de ønsker likeve å starte en debatt allerede nå.

– Området er for viktig og sentralt til at saken kun kan dreie seg om fengselets behov, eller gunstige transaksjoner knyttet til overskytende arealer. Dette handler om byutvikling. Det angår oss alle, sier Singstad.