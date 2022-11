Dette vet vi om de to som er siktet for Grønland-drapet

De to siktede har i flere år vært aktive i de kriminelle miljøene i Oslo sentrum.

En mann ble skutt og drept på Grønland i Oslo natt til søndag. Politiet har siktet to menn for drapet.

30 minutter siden

To menn er siktet etter drapet på en mann i slutten av 20-årene på Grønland natt til søndag.

En 31 år gammel mann er siktet for selve drapet. En 22 år gammel mann er siktet for medvirkning.

Begge har i en årrekke vært kjent for politiet, etter en lang rekke lovbrudd.

I flere år har de to mennene vært aktive i de kriminelle miljøene på Tøyen og Grønland i Oslo. En av mennene har dokumenterte bånd til en av grupperingene i området, der flertallet har somalisk bakgrunn.

Dette vet vi om de to siktede mennene:

En gjenganger i retten

31-åringen som er siktet for drapet på Grønland, er født i Somalia. Han kom til Norge som barn, ifølge en dom i Borgarting lagmannsrett.

Han har vært en gjenganger i retten de siste 15 årene.

Mannen er dømt for en lang rekke ran og mindre narkotikasalg. Han er også dømt for trusler mot politiet. Mye av kriminaliteten er begått på Grønland i Oslo.

Dømt for ran, vold, trusler og narkotika

I 2009, 2010 og 2012 ble han dømt for til sammen ti ran. I en dom fra 2013 kommer det frem at den nå 31-årige mannen var del av en større ransgjeng.

Han er også dømt for vold.

I 2012 ble han blant annet dømt for grov kroppsskade, etter å ha kastet en stein i hodet på en annen mann etter en krangel.

I 2017 truet han flere politibetjenter i Torggata i Oslo sentrum. Mannen sa ifølge en dom i Oslo tingrett at en av politibetjentene var et «jævla svin». I tillegg kom han med en lang rekke grove fornærmelser, som for eksempel «jævla tispe» og «jeg skal knulle hele familien din».

31-åringen har ikke motsatt seg varetektsfengsling. Det er ennå ikke klart hvordan han stiller seg til siktelsen.

Han har ennå ikke vært avhørt, opplyser mannens forsvarer Tor Even Gjendem til Aftenposten. Forsvareren har ikke indikasjoner på at drapet handlet om et kriminelt oppgjør.

– Jeg kan foreløpig ikke se tegn til at dette er tale om et oppgjør mellom grupperinger, skriver mannens forsvarer Tor Even Gjendem i en SMS til Aftenposten.

Politiet fikk melding om skudd klokken 04.18 natt til søndag.

Har bånd til Grønlands-gjeng

Politiet har også siktet en 22 år gammel mann for medvirkning til drapet.

Mannen er født i Somalia. Han er dømt flere ganger tidligere.

Som 15-åring ble han dømt for overfall og vold på T-banen i Oslo. Han ble også dømt for ran samme år.

Mannen sier selv at han ikke har noe med drapet å gjøre.

– Min klient nekter for å ha noe med saken å gjøre, sier mannens forsvarer Inam Ghous Ali. Han har ellers ingen kommentarer til saken.

Politiet: Mulig oppgjør mellom kriminelle

Politiet har tidlig sagt at de ser på muligheten for at drapet på Grønland kan være et oppgjør mellom kriminelle.

Den 22 år gamle mannen er tidligere domfelt sammen med flere personer som er sentrale i to kriminelle gjenger på Tøyen og Grønland i Oslo sentrum.

Senest i fjor høst begikk 22-åringen et ran på Tøyen sammen med en 17 år gammel gutt. Politiet ser på 17-åringen som en sentral person i en av de mest aktive kriminelle grupperingene i Oslo sentrum. 17-åringen ble 22. oktober i år skutt og alvorlig skadet på Tøyen torg. En person er siktet for drapsforsøk.