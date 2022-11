Oslo-områdets 11. drap i år: Mann skutt og drept på Grønland

En mann i slutten av 20-årene er død etter å ha blitt skutt på Grønland natt til søndag. Politiet mistenker at et oppgjør i kriminelle miljøer ligger bak.

Politipatruljer ved stedet der en ung mann ble skutt og drept på Vaterland ved Grønland i Oslo tidlig søndag morgen.

27. nov. 2022 19:19 Sist oppdatert 11 minutter siden

Siste: Mannen som er siktet for medvirkning til drap etter skytingen på Grønland, erkjenner ikke straffskyld. Det sier hans forsvarer til Aftenposten søndag kveld. – Han nekter enhver befatning med saken, sier advokat Inam Ghous Ali.

Natt til søndag skjedde det igjen. Klokken 04.18 fikk politiet melding om en hendelse ved Vaterland på Grønland. Mannen som ble skutt, ble først ivaretatt av helsepersonell på stedet, men erklært død etter kort tid.

Drapsofferet, som er i slutten av 20-årene, er kjent av politiet og domfelt flere ganger. Politiet vil ikke si noe om hva han er dømt for.

Leder for drapsseksjonen i Oslo-politiet, Ingebjørg Hansen, sier at de jobber ut fra en hypotese om at drapet skyldes et oppgjør mellom kriminelle.

– Dessverre har det vært mange skytesaker. Vi må jobbe for å se om det er en sammenheng mellom sakene. Voldspotensialet er høyt blant de involverte, og vi ser alvorlig på det, sier hun.

Leder for drapsseksjonen i Oslo-politiet, Ingebjørg Hansen, under en pressebriefing på politihuset søndag ettermiddag. Én mann er pågrepet, siktet for medvirkning til drapet.

To pågrepet, én løslatt

To menn ble søndag morgen pågrepet i forbindelse med drapet. Den ene mannen er siktet for medvirkning til drap. Han satt i avhør med politiet søndag ettermiddag og kveld.

Den siktede erkjenner ikke straffskyld. – Han nekter enhver befatning med saken, sier forsvareren, advokat Inam Ghous Ali, til Aftenposten søndag kveld.

Den andre mannen ble løslatt av politiet søndag ettermiddag etter avhør.

Det bekrefter Ingebjørg Hansen, leder for drapsseksjonen i Oslo politidistrikt, til Aftenposten søndag ettermiddag.

– Han er ferdig i avhør og er ikke lenger hos oss, sier Hansen.

Flere skyteepisoder

Denne høsten har det vært flere skyteepisoder i Oslo.

22. oktober ble en 18 år gammel mann skutt foran skrekkslagne restaurant- og utelivsgjester på Tøyen. En 22-åring ble senere siktet for drapsforsøk. Offeret fikk alvorlige, men ikke livstruende, skader.

Tirsdag denne uken ble en mann funnet skutt og hardt skadet i bil utenfor Ikea på Furuset. Denne saken etterforskes som et drapsforsøk. Politiet mener selve skytingen skjedde utenfor Furuset kirke. Mannen skal så ha blitt kjørt til Ikea i en drosje.

18-åringen som ble skutt på Tøyen 22. oktober, er kjent som en av de sentrale personene i ett av flere kriminelle miljøer som er aktive i Grønland/Tøyen-området.

Aftenposten kjenner hans identitet. Han er domfelt en rekke ganger. Flere av hendelsene knyttes til voldsbruk mot andre personer som kobles til kriminelle miljøer.

Den 22 år gamle mannen som er siktet etter Tøyen-skytingen, kan også kobles til gjengmiljøer i Oslo. Det får Aftenposten opplyst av personer i politiet med kjennskap til hendelsen.

Utelukker ikke sammenheng

Politiet kan hverken bekrefte eller avkrefte sammenheng mellom disse skyteepisodene og helgens drap.

– På nåværende tidspunkt er det for tidlig å uttale seg om. Vi vil kunne si mer etter hvert, sa krimleder Mona Nordby søndag formiddag.

Det har over lang tid vært konflikt mellom flere miljøer i Grønland/Tøyen-området. Ofte har politiet pekt på kamp om narkotikamarkedet som bakgrunnen for disse konfliktene. Det er derimot ikke alle skyteepisodene som kan kobles direkte til dette.

Politiet var søndag i kontakt med vitner til skyteepisoden i Brugata, men det skal ikke ha vært mange som så hendelsen. De sikret seg også videoopptak fra kameraer i nærheten.

Tre av ti drap med skytevåpen

Drapet er det 11. i Oslo politidistrikt i år, opplyste politiet på en pressebriefing søndag.

Vi må trolig tilbake til 2015 for å finne et høyere antall drapssaker. Den gang ble det registrert 12 slike saker i Oslo, ifølge Nasjonal drapsoversikt fra Kripos.

Ifølge Kripos begås flere av drapene enn før med skytevåpen. I fjor ble det skytevåpen brukt i 7 av 23 registrerte drap i Norge. Det tilsvarer en andel på 30 prosent.

De siste 10 årene er 27 prosent av landets drapssaker registrert i Oslo politidistrikt.