Barna lekte og deltok på arrangement i høstsolen. Så kom nynazistene.

Da politi og demonstranter barket sammen lenger oppe i gaten, ble det klart at barnas kulturdag måtte avsluttes.

Barn koste seg i høstsolen i Universitetsgata lørdag ettermiddag. Like etterpå kom medlemmer fra Den nordiske motstandsbevegelsen marsjerende.

På sin mars gjennom Oslo lørdag gikk de demonstrerende nynazistene i Den nordiske motstandsbevegelsen gjennom Universitetsgata. Der hadde et helt nytt initiativ samlet sammen barn og skuespillere for å leke og kose seg i høstsolen.

De måtte raskt komme seg vekk da den nasjonalsosialistiske gruppen, maskert og kledd i svart, marsjerte gjennom gaten.

Det forteller Øystein Aurlien til Aftenposten. Han er daglig leder i Tullinsamarbeidet, organisasjonen som jobber for å skape mer liv i Universitetsgata sammen med kulturaktører og lokalt næringsliv.

For første gang skulle «Kulturlørdag» arrangeres. For to uker siden fikk de tillatelse til å stenge deler av gaten for biltrafikk. Der skulle barn få utfolde seg med popup-teater og aktiviteter.

I regi av en teaterduo hadde barna gått i gang med å tegne og fargelegge gaten med kritt.

– Det var fantastisk å se barna ha det så gøy og at det var så god stemning. Universitetsgata ble forvandlet til en levende myldrende gate, sier Aurlien.

Men så hørte han trommene. Han gikk ned mot Karl Johans gate for å se hva som skjedde.

– Det var da jeg så disse grønne flaggene. Og alle de maskerte mennene, sier han.

Barna måtte raskt flyttes vekk da Den nordiske motstandsbevegelsen kom marsjerende gjennom den avstengte gaten. Barna hadde vært travelt opptatt med å tegne og dekorere veien med kritt.

En ny lek

Han sa ifra til teaterduoen om at den nynazistiske gruppen var på vei mot dem. Raskt fortalte de barna at de skulle leke en ny lek, og flyttet alle sammen vekk til trappene utenfor det gamle nasjonalgalleriet.

Så kom de maskerte nazistene marsjerende forbi. De ropte slagord som hyllet nasjonalsosialismen.

– De tråkket jo i tegningene og alt som var i gaten, sier Aurlien.

Han beskriver det som «skremmende».

Aftenposten observerte også at barna ble tatt til side.

Da politi og demonstranter barket sammen lenger oppe i Universitetsgata, ble det klart at dagen måtte avsluttes.

– Det var jo hunder og skriking. Så vi sa til foreldrene at vi måtte avslutte og avbrøt forestillingene. Det var det eneste trygge og riktige, sier Aurlien.

Totalt ble 35 demonstranter pågrepet lørdag. Det var stort politioppbud og til tider spent stemning.

Her marsjerer Den nordiske motstandsbevegelsen inn i Universitetsgata og mot barna som lekte.

Politiet pågrep flere demonstranter i Universitetsgata da de nektet å følge politiets ordrer. Skriking og bjeffing fra politihunder førte til mye støy og utrygghet.

Måtte avslutte dagen

Mange av demonstrantene er ikke norske, ifølge politiet. Filter Nyheter skriver at flere skal være fra Danmark og Sverige.

– Det er så usannsynlig trist at de kommer hit til Oslo, på det som kanskje er den flotteste høstdagen på mange år, bare for å ødelegge, sier Aurlien.

– Jeg blir jo provosert og sint. Hva er det egentlig de vil oppnå?

Selv om dagen ikke gikk som planlagt, skal de fortsette arbeidet med å bringe liv til Universitetsgata.

– Men det er jo klart at mange av barna var lei seg for at de måtte gå hjem tidlig. Og det er jo vi også, understreker han.